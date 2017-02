Eintracht Frankfurt: Kovac zieht die Zügel an

Der Eintracht-Trainer will nichts mehr von Europa hören, seine Mannschaft wieder unbequemer sehen – und das Thema Huszti abhaken.

Gegen Ende des Gesprächs war es Niko Kovac ein dringendes Bedürfnis, noch einmal ein Thema aufzugreifen und es sodann auch ganz zu beenden, das die ganze Zeit so ein bisschen köchelte, aus aktuellem Anlass aber erneut aufgekocht war: Szabolcs Huszti.

Der Eintracht-Trainer hatte sich ein wenig daran gestört, dass vereinzelte Medien, darunter auch die FR, nach der Niederlage gegen Ingolstadt die Frage gestellt hatten, ob es wirklich so eine gute Idee war, den Ungarn nach China ziehen zu lassen, schließlich war er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, die in der Hinrunde zu einem beachtlichen Höhenflug angesetzt hatte. Das lag irgendwie auf der Hand, weil im kommenden Bundesligaspiel am Samstag in Berlin der defensive Mittelfeldmann Omar Mascarell mal wieder gesperrt ist.

Kovac verteidigt die Entscheidung. Warum solle er, fragte er also, einen 33 Jahre alten Spieler zwingen, in Frankfurt zu bleiben und ihm „die Chance auf den besten Vertrag seines Lebens“ verbauen? „Er ist mit dem Kopf dann nicht mehr hier.“

Im Übrigen könnte Huszti der Mannschaft momentan sowieso nicht helfen, selbst wenn er noch bei der Eintracht unter Vertrag stünde. „Er würde nicht spielen, weil er immer noch verletzt ist. Er trainiert jetzt in China auch nur abgespeckt.“ Und Ersatz sei auf die Schnelle für den Routinier nicht zu bekommen gewesen.

Natürlich gebe es in der Bundesliga zwei, drei interessante Spieler, die er gerne in seinen Kader aufgenommen hätte. Doch dann rieb der Coach den Zeigefinger an den Daumen, klares Zeichen: keine Kohle vorhanden. So muss er also mit dem Personal auskommen, das er zur Verfügung hat. „Huszti ist nicht mehr da, und wir haben auch ohne ihn Spiele gewonnen.“