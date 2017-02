Eintracht Frankfurt: Mit langem Atem und langer Leine

Eintracht Frankfurt erwartet gegen Darmstadt 98 ein Geduldsspiel. Trainer Kovac lässt Huszti nach China gehen: „War eine Entscheidung als Mensch.“ Blum bleibt bis 2020.

Es kommt nicht häufig vor, dass während einer Pressekonferenz über den Schiedsrichter der anstehenden Bundesligapartie gesprochen wird. Am Freitag in Frankfurt war das anders. Eintracht-Trainer Niko Kovac äußerte sich äußerst wohlmeinend über Fifa-Referee Manuel Gräfe, der dafür bekannt ist, die Spieler eher an der längeren Leine übers Feld zu leiten. „Er fällt nicht auf jeden Schubser oder Faller herein“, lobt Kovac den erfahrenen Mann an der Pfeife. Für den Eintracht-Coach ist das wichtig, weil der Gegner, der SV Darmstadt 98, „jeden Kontakt sucht – offensiv wie defensiv“. Kovac erhofft sich etwas mehr Spielfluss durch eine weniger kleinliche Spielleitung.

Frankfurt Hradecky – Chandler, Abraham, Hasebe, Vallejo, Oczipka – Mascarell – Rebic, Gacinovic - Hrgota, Meier.

Der Fußballlehrer stellt sich im sonntäglichen Nachbarschaftsduell in Frankfurt (17.30 Uhr) auf einen zähen Abnutzungskampf ein. „Es wird ein emotionales, kampfbetontes Spiel, in dem es länger Unentschieden stehen kann. Es kann sein, dass wir lange, lange arbeiten müssen, um am Ende das Spiel zu gewinnen.“

In jeden Fall wird die Eintracht versuchen, die Darmstädter mit mehr Tempo und mehr Tiefe im Spiel aus den Angeln zu heben. Darauf lag auch der Fokus im Trainingslager in Abu Dhabi. Quälend langes Ballgeschiebe wie bei dieser seltsamen 0:1-Niederlagen im Hinspiel soll es nicht mehr geben. „Es bringt nichts, den Ball hinten 25-mal hin und her zu spielen, dann kommt man nicht in die Spitze“, sagte Verteidiger Bastian Oczipka.

In den ersten beiden Begegnungen nach der Winterpause hat man von einer Verbesserung im spielerischen Bereich indessen noch nichts gesehen. Für Kovac nicht verwunderlich. Die Partie in Leipzig habe man aufgrund der numerischen Unterlegenheit ohnehin nicht werten können und „in Gelsenkirchen konnte man keinen Fußball spielen“. Weil der Platz aussah, als wäre gerade eine Büffelherde über ihn hergefallen.

Aber nun wartet der erste Test im Ernstfall, die Frankfurter werden nun zeigen müssen, ob sie in der Lage sind, einen sich verschanzenden Gegner auszuspielen. Es ist der erste Gradmesser für die Eintracht, die am Freitag den auslaufenden Vertrag mit Offensivspieler Danny Blum um drei weitere Jahre bis 2020 verlängerte. Das kommt insofern überraschend, weil der 26-Jährige erst zu fünf Einsätzen kam. Das lag nicht an seinen Leistungen, sondern an Verletzungen. Gleich zweimal fiel er mit einem Innenbandriss im linken Knie länger aus. „Wir sind aber überzeugt von seinen Fähigkeiten“, begründete Kovac. „Er wird uns sicher noch helfen.“ Gegen Darmstadt steht der Linksaußen wieder im Kader.

Freigabe aus Dankbarkeit

Dort wird sich Szabolcs Huszti nicht wiederfinden, der Ungar weilt in China, um letzte Modalitäten seines angestrebten Wechsels zu klären. Der Trainer erläuterte, weshalb auch er einem Verkauf des Mittelfeldmannes zugestimmt habe. „Es war eine Entscheidung als Mensch.“ Huszti habe den Wunsch geäußert, weil er in China sehr viel Geld verdienen kann (drei Millionen Euro netto). „Er wird 34, kann noch ein, vielleicht zwei Jahre Fußball spielen und gutes Geld verdienen“, sagte Kovac. Hätte die Eintracht ihm die Freigabe verweigert, so hätte Huszti laut Kovac „weiter alles gegeben“, doch im Unterbewussten trage ein Spieler trotzdem mit sich umher, dass ihm eine große Chance verwehrt wurde. „Also stellt sich die Frage: Kann er mir 100 Prozent bringen? Weil bei 99 Prozent haben wir ein Problem.“ Man habe dem Spieler „aus Dankbarkeit“ die Freigabe erteilt. „Er hatte maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt“, betonte der Coach. „Auch Platz drei ist mit seinem Namen verbunden.“

Der Coach glaubt, dass seine Mannschaft den Abgang gut kompensieren wird. Die Reservisten hätten sich „sehr gut entwickelt“, seine Spieler seien vielseitig einsetzbar. Mijat Gacinovic habe etwa auf Schalke die Aufgabe in der Zentrale „sehr pflichtbewusst“ erfüllt. Er, der Trainer, werde Alternativen aus dem Hut zaubern. „Wir werden das schaffen.“

Auf eine Neuverpflichtung als Ersatz für Huszti habe die Eintracht bewusst verzichtet. „Wir wollten nicht auf Biegen und Brechen jemanden holen, von dem wir nicht überzeugt sind. Wir hätten uns nicht verbessern können.“

Verbessern, zumindest finanziell, wird sich hingegen Haris Seferovic im Sommer. Dann wird er zu Benfica Lissabon wechseln. Ablösefrei. Das wollte die Eintracht eigentlich verhindern. Doch der Trainer ist froh, den Schweizer zu haben. „Er verhält sich richtig gut, gibt Gas, macht und tut, er drängt sich auf, will unbedingt spielen. Chapeau.“