Eintracht Frankfurt: Raus aus der Komfortzone

Eintracht Frankfurt beginnt fast vollzählig mit der Vorbereitung. Trainer Niko Kovac streicht ein Quartett aus dem Kader für Abu Dhabi.

Als Letzter trudelte an diesem kalten Dienstagvormittag David Abraham ein. Mit gut einstündiger Verspätung erschien der Abwehrspieler zum Trainingsauftakt bei Eintracht Frankfurt und lief gleich ein paar Runden, während die Kollegen den Ball führten. Ein erstes Straftraining im neuen Jahr fürs Zuspätkommen? Mitnichten. Alles hatte seine Richtigkeit: David Abraham hatte ein wenig mehr Urlaub bekommen als die anderen, weil seine Schwester in Argentinien im Januar geheiratet hat und der Flieger später landete. „Familie geht vor“, sagt der Frankfurter Trainer Niko Kovac. Er wirkte entspannt.

Es geht wieder los bei der Überraschungsmannschaft der Hinrunde, und wie: Gleich 28 Profis tummelten sich gestern vor der Wintersporthalle im Stadtwald, die Rekonvaleszenten Marco Russ, Guillermo Varela, Taleb Tawatha, Joel Gerezgiher und Slobodan Medojevic waren wieder dabei, genauso wie die beiden Neuzugänge Andersson Ordoñnez aus Ecuador und der erst kurzfristig vom VfB Stuttgart II verpflichtete Max Besuschkow sowie U17-Nationalspieler Sahverdi Cetin, der zwar noch in der Eintracht-B-Jugend spielen kann, dem Trainer Kovac dessen ungeachtet „große Fähigkeiten“ attestiert. Lediglich Szabolcs Huszti (Erkältung), Danny Blum, der nach seinem Innenbandriss morgen ins Training einsteigen soll, sowie Marc Stendera, der seinen Kreuzbandriss auskuriert hat und bei dem die Belastung systematisch gesteigert werden soll, fehlten. Und natürlich Bamba Anderson, dessen Karriere wegen eines Knorpelschadens ohnehin gefährdet ist, und Yanni Regäsel, der nach einer Hüft-Operation diese Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. „Ich freue mich, dass es wieder losgeht“, sagte Kovac nach einer ersten, knapp zweistündigen Trainingseinheit.

Verträge laufen aus

Eine zweite wird es überraschend noch in Frankfurt geben. Weil die Mannschaft erst am Mittwochabend (21 Uhr) zum Trainingslager nach Abu Dhabi reist, bittet der Fußballlehrer die Profis vorher noch zum Üben in der Kälte, ehe es in wärmere Gefilden geht. Den Trip in die Vereinigten Arabischen Emirate werden 24 Feldspieler und drei Torleute mitmachen. Niko Kovac strich hingegen die Spieler Johannes Flum, Slobodan Medojevic, Enis Bunjaki und Joel Gerezgiher, die statt dessen in Frankfurt mit einem noch zu findenden Übungsleiter trainieren müssen. Mit diesem Quartett plant der Trainer für diese Saison nicht mehr. „Wir müssen schauen, auf wen wir in der Rückrunde setzen. Das ist den Spielern auch schon mitgeteilt worden“, sagte Kovac, zudem habe er nicht mit 30 Mann in die Wüste fliegen wollen. Den Trip an den arabischen Golf machen aber sehr wohl der erst 16-Jährige Cetin und Neuzugang Besuschkow mit. Die Verträge von Flum, der seit mehr als eineinhalb Jahren kein Spiel mehr bestritten hat, sowie Bunjaki und Medojevic laufen im Sommer ohnehin aus.