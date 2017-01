Eintracht Frankfurt: Russ zurück, vier können gehen

Nach seiner Krebserkrankung kehrt Frankfurts Verteidiger Marco Russ wieder ins Mannschaftstraining zurück. Vier weitere Profis dürfen sich dagegen einen neuen Klub suchen.

Abwehrspieler Marco Russ hat erstmals nach seiner Hodenkrebs-Erkrankung wieder bei Eintracht Frankfurt mittrainiert. Der 31-Jährige stand am Dienstag beim Vorbereitungsauftakt des Fußball-Bundesligisten eineinhalb Stunden auf dem Platz. "Das ist natürlich schön, das freut mich", sagte Trainer Niko Kovac. "Man sieht, dass er noch ein bisschen pfeift." Russ, der sich selbst nicht äußerte, fliegt an diesem Mittwoch auch mit ins Trainingslager nach Abu Dhabi.

Der Innenverteidiger hatte im Mai 2016 vor den Relegationsspielen gegen den 1. FC Nürnberg seine Tumorerkrankung öffentlich gemacht. Er wurde operiert und musste unter anderem zwei Chemobehandlungen über sich ergehen lassen. Seit einigen Wochen absolviert er wieder ein Aufbautraining.

Auch Bunjaki bleibt zu Hause

Nicht mit in das Trainingslager werden dagegen die Profis Johannes Flum, Slobodan Medojevic, Joel Gerezgiher und Enis Bunjaki reisen. Die Profis spielen in den Planungen von Trainer Kovac keine Rolle mehr. «Das ist natürlich nicht ganz einfach», sagte Trainer Niko Kovac zu der Entscheidung. «Aber es wurde ihnen schon vorher kommuniziert. Leider muss ich diesen Part auch übernehmen.»

Flum war 2013 vom SC Freiburg gekommen, sein Mittelfeld-Kollege Gerezgiher 2014 aus dem eigenen Leistungszentrum. Der Deutsch-Eritreer war zwischendurch an den FSV Frankfurt ausgeliehen. Angreifer Bunjaki stammt ebenfalls aus dem eigenen Nachwuchs. Medojevic war 2014 vom VfL Wolfsburg an den Main gewechselt. Beim ersten Training waren hingegen die Neuzugänge Max Besuschkow vom VfB Stuttgart und der Ecuadorianer Andersson Ordonez dabei. (das/dpa)