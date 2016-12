Eintracht Frankfurt: Seferovic vor dem Absprung

Der hessische Bundesligist würde den von Benfica Lissabon umworbenen Stürmer ziehen lassen. Als Ersatz soll ein Stürmer von Real Madrid kommen.

Seine auffälligste Szene der zurückliegenden Wochen hatte Eintracht-Angreifer Haris Seferovic erst nach dem Abpfiff dieser Halbserie. Der Schweizer Nationalspieler war nach dem Frankfurter Schlussakt gegen Mainz 05 mal wieder zur Dopingkontrolle gebeten worden, zum zweiten Mal hintereinander. Seferovic war darüber ziemlich sauer, was er – wütend durch die Mixed Zone stapfend – sehr vernehmlich schimpfend zum Ausdruck brachte. Zumal seine Einsatzzeit in den vergangenen beiden Bundesligaspielen überschaubar, sogar nicht messbar war: Der 24-Jährige schmorte in Wolfsburg und gegen Mainz auf der Bank. Von der ersten bis zur letzten Minute. Vor den Dopingtests schützte ihn das nicht.

In den beiden abschließenden Begegnungen des Jahres 2016 wurde an seiner Stelle Landsmann Shani Tarashaj eingewechselt, der in der Schweizer Länderauswahl nicht mal annähernd an Seferovics Status heranreicht und in Frankfurt nach einer Mandeloperation lange ausgefallen war. Eine Ohrfeige für Seferovic. Der war ob seiner Degradierung entsprechend angefressen, es spricht einiges dafür, dass seine schwache Leistung im Heimspiel gegen Hoffenheim seine Abschiedsvorstellung in Frankfurt war.

Zwar wiederholte Sportvorstand Fredi Bobic, dass man sich weiterhin austausche und in Gesprächen wegen einer Vertragsverlängerung sei, doch in Frankfurt geht kaum noch jemand davon aus, dass Seferovic sein Arbeitspapier über den Sommer hinaus ausdehnen wird.

Benfica hat die Fühler ausgestreckt

Und auch die Eintracht strebt eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr mit Macht an, es ist aktuell nicht mehr das primäre Ziel. Im Gegenteil, der Frankfurter Bundesligist wäre bereit dazu, den Angreifer noch im Winter abzugeben. Womöglich war Seferovics Nichtberücksichtigung in den vergangenen beiden Spielen auch ein entsprechendes Zeichen an ihn. Ein vorzeitiger Verkauf wäre nur konsequent, denn eines wollte die Eintracht immer vermeiden: Dass der Schweizer Internationale den Klub im Sommer ablösefrei verlässt. Für Seferovic, der sich im vergangenen Halbjahr stets korrekt verhielt und keinen Stunk machte, gibt es durchaus einige Interessenten, sogar prominente. Der portugiesische Spitzenklub Benfica Lissabon hat seine Fühler ausgestreckt, der Tabellenführer der Liga NOS trifft im Achtelfinale der Königsklasse auf Borussia Dortmund. Im Gespräch ist eine Ablösesumme in Höhe von zwei Millionen Euro. Das ist für einen Spieler, der im Sommer ablösefrei gehen kann, sehr ordentlich.

Sollte Seferovic die Eintracht verlassen, planen die Hessen, ihrerseits noch mal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Von Real Madrid soll Stürmer Mariano Diaz auf Leihbasis kommen. Die Verantwortlichen sind von den Fähigkeiten des Nationalspielers der Dominikanischen Republik überzeugt, würden den 23-Jährigen gerne für anderthalb Jahre in Frankfurt sehen. Verhandlungen laufen.

Diaz ist bei den Königlichen nur selten erste oder zweite Wahl. Zudem soll noch ein defensiver Mittelfeldspieler anheuern. Dazu müsste der Kader aber verschlankt werden. Und genau dies planen die Hessen.

So sollen Joel Gerezgiher und Enis Bunjaki dringend bei anderen Vereinen Spielpraxis sammeln, um zumindest einen Entwicklungsschritt machen zu können. Slobodan Medojevic, dauerverletzt, und Johannes Flum sollen den Klub ebenfalls verlassen. Womöglich würde die Eintracht diesen beiden Profis, die sehr viel Pech hatten und sich nie etwas haben zu schulden kommen lassen, auch noch eine kleine Abfindung zukommen lassen. Die Verträge beider Spieler laufen im Sommer aus, sie werden ohnehin nicht verlängert.