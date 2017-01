Eintracht Frankfurt: Spinne mit weißer Weste

Auf Torwart Lukas Hradecky ist weiterhin Verlass - doch kann ihn Eintracht Frankfurt über 2018 auch halten?

Lukas Hradecky kann sich noch sehr gut an die Zeit erinnern, als er neu in Frankfurt war. Neu und unbekannt. Jetzt, eineinhalb Jahre später, ist er in aller Munde, er ist in der Liga eine respektierte Größe unter der Latte und ganz sicher mehr als ein Grund, warum Eintracht Frankfurt eine derart gute Hinrunde gespielt hat. „Als ich kam, wusste ich, dass ich ein ganz guter Torwart bin“, sagte er am Donnerstag nach der Vormittagseinheit in Abu Dhabi. Dass es aber derart gut für ihn laufen würde in Deutschland, „das habe ich nicht gedacht“. Selbst in seinen optimistischsten Träumen nicht. „Ich habe aber auch Glück gehabt, und muss Armin Veh dankbar sein, dass er mich gleich ins Tor gestellt hat.“ Der vormalige Trainer Veh war es, der felsenfest davon überzeugt gewesen war, mit dem Nobody aus Dänemark genau den richtigen Mann von Bröndby IF geholt zu haben. Zurecht.

Aktuell haben ihn die Kollegen in der Bundesliga, einer Umfrage des „Kicker“-Sportmagazins zufolge, zum drittbesten Torwart gewählt, hinter Manuel Neuer (Bayern München) und Timo Horn (1. FC Köln). „Das finde ich sehr schön“, sagte er am Donnerstag, um dann verschmitzt hinzuzufügen. „Die Kollegen kennen die Wahrheit.“

Man muss nicht sehr weit zurückgehen, um sich an herausragende Paraden des 27-Jährigen zu erinnern, es reicht, an das letzte Heimspiel gegen Mainz 05 zu denken, das die Hessen zwar 3:0 scheinbar klar gewonnen hatten. Ohne Hradecky freilich wäre die Eintracht schon zur Pause fast aussichtslos ins Hintertreffen geraten. Er allein hatte die Hessen überhaupt im Spiel gehalten.

Ein Meister der eins-gegen-eins-Situationen

Es war ein Spiel, wie es jeder Torwart liebt: Man bekommt einiges zu tun, steht unter Beschuss, wehrt die ersten schweren Bälle ab, und irgendwann merkt man, dass einem an solch einem Tag alles gelingen wird. Kurz nach der Pause ließ Hradecky etwa einen harmlosen Schuss durch die Hände gleiten, quälend langsam rollte die Kugel Richtung Tor, um dann an den Pfosten zu prallen. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Hessen bislang erst zwölf Gegentore kassiert haben und dass Hradecky bereits siebenmal zu Null gespielt hat. Die Defensive inklusive Schlussmann ist das neue Prunkstück der Eintracht.

Das war in der vergangenen Saison anders. Vor allem waren da in unschöner Regelmäßigkeit gegnerische Spieler mutterseelenallein auf den Frankfurter Torwart zugestürmt. Die Mannschaftsteile standen viel zu weit auseinander, deshalb gab es für die Gegner riesigen Freiraum, den sie nur nicht noch öfter nutzen konnten, weil Hradecky ein Meister der eins-gegen-eins-Situationen ist. „Ich muss jetzt nicht mehr so viele Bälle halten. Das gefällt mir“, hat er die größten Veränderungen im Vergleich zum vergangenen Jahr umschrieben.

Dass Niko Kovac, der am Donnerstag mit einer Erkältung das Bett hüten musste, eine andere Herangehensweise hat, dass er eher wissenschaftliche Elemente ins Training einbringt, hat Hradecky bemerkt, ihn selbst berührt es nicht sonderlich. Er trainiert ja mit den beiden Ersatztorleuten Heinz Lindner und Leon Bätge meist separat mit Moppes Petz.