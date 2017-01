Eintracht Frankfurt: Spuren im Sand

Neben der sportlichen Vorbereitung geht es für die Eintracht im Trainingslager in Abu Dhabi auch um die Pflege der Beziehungen in die Region.

Als die gut 50 Köpfe umfassende Frankfurter Entourage nach etwas mehr als sechsstündigem Nachtflug am Donnerstagfrüh, kurz vor 6.30 Uhr Ortszeit, in Abu Dhabi landete, herrschten angenehme Temperaturen, 17, 18 Grad, leichter Wind. Nach einer kurzen Busfahrt vom internationalen Flughafen konnte die Frankfurter Reisegruppe das Emirates Palace beziehen, ein Milliarden-Dollar teures Luxushotel, eine Herberge für Könige, Kalife und Kicker – mit Privatstrand, Jachthafen und rund 100 Suiten. Alles vom Allerfeinsten.

Dort betten die 27 Fußballprofis von Eintracht Frankfurt nach einem ersten Frühstück ihre müden Häupter in samtweiche Kissen. Am späten Nachmittag bittet Trainer Niko Kovac dann zur ersten von vielen, vielen Trainingseinheiten auf den akkurat gestutzten Rasenplatz. Es gibt kaum bessere Trainingsbedingungen, kurze Wege, blauer Himmel, ein liebevoll gepflegtes Spielfeld, der Hügel des Grauens ist nicht fern, und die Gefahr, „abzusaufen“ (Axel Hellmann) besteht in der Wüste so gut wie nicht.

Zum fünften Mal in Folge hat der hessische Bundesligist sein nobles Quartier am arabischen Golf aufgeschlagen, man betritt keinesfalls Neuland, im Gegenteil: man kennt und schätzt sich. „Wir sind“, sagt Vorstand Axel Hellmann, der morgen nachreisen wird, „gute Gäste“. Die Hessen seien der einzige Klub, neben dem FC Bayern München (der in Katar sein Wintercamp bezieht), der „in dieser Konsequenz“ diese Region bereise. Zuletzt hatten auch Borussia Dortmund und jetzt der Hamburger SV im benachbarten Dubai ihr Trainingscamp aufgeschlagen. Pikanterweise hospitierten Niko Kovac und Bruder Robert im vergangenen Jahr beim BVB in Dubai, bekanntlich spielte die Eintracht im Test gegen Dortmund und damals haben die Hessen die ohnehin bestehenden freundschaftlichen Kontakte zu Kovac aufgefrischt. Drei Monate später heuerte das Brüderpaar in Frankfurt an.

Natürlich ist in diesem Jahr der Fokus stärker auf den Sport gerichtet, Eintracht Frankfurt steht nach einer beeindruckenden Hinrunde glänzend da. Das ist auch den Arabern nicht entgangen, die den Werdegang der Eintracht durchaus mit Interesse verfolgen, sagt Hellmann. Der Standort Abu Dhabi ist ja nicht zufällig gewählt. Es geht während des knapp elftägigen Aufenthalts bis zum 15. Januar für den Klub weiterhin um Kontakte, um den Ausbau bereits geknüpfter Netzwerke, um internationale Strategien, ums Strippenziehen. Da hat die Eintracht in den vergangenen Jahren einiges aufs Gleis gestellt.