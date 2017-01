Eintracht Frankfurt: Umbau wider Willen

Muss in Leipzig wahrscheinlich passen: Eintracht-Spielmacher Fabian. Foto: pressehaus

Eintracht-Trainer Niko Kovac muss gegen Leipzig wohl auf Szabolcs Huszti und Marco Fabian verzichten, will aber nicht jammern.

Die Fußballschuhe ließ Niko Kovac im Spind, stattdessen zog er dicke Winterboots an. Handschuhe, Schal und Mütze sowieso. Die Grippe, die ihn temporär in die Knie gezwungen hatte, wirkt noch nach. „War schon heftig“, sagt der Trainer der Frankfurter Eintracht. Aber das Fieber und den Schüttelfrost hat er überstanden. Doch von seiner Mannschaft hält er sich noch immer fern, er ist aus Abu Dhabi eigens mit einer anderen Maschine zurückgejettet. „Mir war das Risiko zu groß, dass was passiert“, befindet er. Sprich: Dass sich seine Spieler anstecken könnten.

Der Fußballlehrer hat schon Sorgen genug. Ausgerechnet vor dem Topspiel am Samstag in Leipzig (18.30 Uhr) ist Kovac zum Improvisieren gezwungen, weil die absoluten Stammkräfte Szabolcs Huszti und Marco Fabian wahrscheinlich ausfallen werden. Huszti plagen noch immer Achillessehnenprobleme, Fabian klagt über heftige Hüftschmerzen. Die Beschwerden hat er seit dem letzten Spiel im alten Jahr gegen Mainz 05. Zwischenzeitlich waren sie mal fast ganz abgeklungen, „jetzt ist es schlechter geworden“, sagt der Coach. Er hat zwar noch ein bisschen Resthoffnung, „aber Stand jetzt glaube ich nicht, dass er auflaufen kann.“

Keine kurzfristigen Verstärkungen

Bei Huszti sind die Einsatzchancen noch geringer. „Bei ihm ist es etwas langwieriger“, bekundet der Trainer. Zumal der Mittelfeldspieler fast die gesamte Vorbereitung verpasst hat. Kovac geht indes nicht davon aus, dass Huszti wirklich lange ausfallen wird, obwohl mit Achillessehnenproblemen nicht zu spaßen ist. Doch eine Kernspinaufnahme habe nichts Gravierendes zu Tage gefördert. „Es ist alles sauber“, sagt Kovac. Also kein Einriss oder sonstige Schädigungen zu erkennen. „Das kann andere Ursachen haben, vielleicht kommt es vom Rücken.“

Natürlich wurmt es den Trainer, die beiden Korsettstangen ersetzen zu müssen. „Aber wir müssen die Sachen so nehmen, wie sie sind. Dann bekommen jetzt eben andere die Möglichkeit, sich zu präsentieren.“ Er hofft, dass beide „spätestens gegen Schalke“ am Freitag in einer Woche wieder dabei sind. Kurzfristige Nachkäufe, um das Loch im Mittelfeld zu stopfen, schließt Kovac aus. „Wir haben nicht das Geld, um zuschlagen zu können.“