Eintracht Frankfurt: Vallejo muss wohl zurück zu Real

Dem spanischen Rekordmeister ist die überragende Leistung des Musterschülers nicht verborgen geblieben.

Der ewig optimistische Frankfurter Sportdirektor Bruno Hübner hat vor knapp drei Wochen im FR-Interview schon so eine Vorahnung gehabt: Man wisse um die Schwere der Aufgabe, sagte Hübner da, und meinte den Versuch des hessischen Bundesligisten, den überragenden, gleichwohl lediglich ausgeliehenen Verteidiger Jesus Vallejo noch ein weiteres Jahr an die Eintracht zu binden. Der Gegner freilich erschien schon damals übermächtig, die Königlichen aus Madrid. „Real“, sagte der 53-Jährige, „ist total begeistert, wie sich der Junge hier entwickelt.“

Nun deutet fast alles daraufhin, dass der im Januar erst 20 Jahre alt werdende Vallejo ab Sommer tatsächlich das Trikot von Real überstreifen wird. Die spanischen Zeitungen „Marca“ und „AS“, gewöhnlich gut informiert über Interna des spanischen Rekordmeisters, berichten übereinstimmend, dass Jesus Vallejo ab der neuen Saison zurück muss. In Madrid besitzt Vallejo, den Eintracht-Vorstand Fredi Bobic erst kürzlich „eine Ausnahmeerscheinung“ nannte, einen Sechs-Jahresvertrag. Bei „AS“ hieß es, Trainer Zinedine Zidane habe ein Machtwort gesprochen und sich für Vallejo als Ersatz für den Portugiesen Pepe stark gemacht. Der Innenverteidiger, der in Frankfurt eine alles überragende Hinrunde gespielt hat, wird im selben Blatt so zitiert: „Meine Motivation ist es, eines Tages bei Real zu spielen.“

Zwischenzeugnis der Profis Musterschüler: Lukas Hradecky. Foto: rtr Foto: rtr « zurück 1 | 31 weiter »

Die Entscheidung zuungunsten der Frankfurter fiel, seitdem klar ist, dass der etatmäßige Verteidiger Pepe, hinter Sergio Ramos und Raphael Varane die Nummer drei in der Innenverteidigung, Real Madrid nach bald zehn Jahren zum Saisonende verlassen wird. Real wollte dem 33-Jährigen nur einen Einjahresvertrag bieten, Pepe wollte zwei weitere Jahre spielen, nun locken die Chinesen mit einem Jahressalär von zehn Millionen Euro. Madrid hat 2015 sechs Millionen Euro für Jesus Vallejo ausgegeben und ihn sofort erst zu Real Saragossa, dann nach Frankfurt ausgeliehen. Jetzt wollen sie ihn zurück. Vorstand Bobic hat stets realistisch betont, keine großen Einflussmöglichkeiten zu haben. „Real entscheidet.“ Er glaubte auch, die Königlichen würden sich Zeit lassen und erst im März, April über die weitere Zukunft des Senkrechtstarter entscheiden.

Bobic hoffte aber genauso wie Hübner, dass die Eintracht dank guter Kontakte und regelmäßigen Austausches mit Verantwortlichen von Real es möglich werden könnte, Vallejo „noch ein Jährchen in Frankfurt“ zu behalten. Diese Hoffnung, so scheint es nun, ist zerstoben.

Spiel gegen St. Petersburg

Über Jesus Vallejo, der verletzungshalber kein einziges Vorbereitungsspiel in Frankfurt mitmachen konnte, und erst am zweiten Spieltag ins Team kam, war Trainer Niko Kovac zuletzt regelmäßig ins Schwärmen geraten. Solch einen Spieler habe er weder als Aktiver und als Trainer erlebt. „Der Junge ist der Wahnsinn, er ist eine Maschine. Ich muss wirklich in Superlativen sprechen.“ Eine große Karriere, auch bei Real Madrid, traut der Frankfurter Fußballlehrer seinem Musterschüler allemal zu, wenn er gesund bleibe.

In der Bundesliga hat sich der auch außerhalb des Spielfeldes vorbildliche Profi gegen all die großen Stürmernamen außergewöhnlich abgeklärt aus der Affäre gezogen. Dass die Eintracht nur zwölf Gegentore und damit so wenig wie noch nie kassiert hat, ist auch sein Verdienst. „Jesus ist so klar im Kopf, wie man es eigentlich erst mit Anfang 30 ist. Das zeigt: Wenn man sich wirklich 100-prozentig auf den Job konzentriert und alles unterordnet, kann man so gut werden.“

Dessen ungeachtet wird Jesus Vallejo mit Eintracht Frankfurt am 3. Januar wieder mit dem Training beginnen. Ins Trainingslager nach Abu Dhabi (4. bis 15. Januar) reist er natürlich ebenfalls mit. Im Emirat wird der Bundesligist auch zwei Testspiele bestreiten, eins gegen den Hamburger SV und am 14. Januar nach Lage der Dinge gegen das russische Spitzenteam von Zenit St. Petersburg.