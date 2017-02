Eintracht Frankfurt: Wechselspiele im Stadtwald

Eintracht Frankfurt gibt die beiden Nachwuchsspieler Joel Gerezgiher und Enis Bunjaki ab und holt Stürmer Marius Wolf aus Hannover und zeigt Haltung.

Eine knappe halbe Stunde vor Transferschluss beendete der Frankfurter Trainer Niko Kovac die Trainingseinheit unter Flutlicht der Eintracht-Profis. Zeit für einen kurzfristigen Spielerwechsel wäre also noch gewesen, das Transferfenster schloss am Dienstag um Punkt 18 Uhr, aber Haris Seferovic dachte nicht daran, sich noch auf die Schnelle vom hessischen Bundesligisten zu verabschieden. Warum auch? Im Sommer kann der Schweizer Nationalstürmer ablösefrei gehen, und das wird sicherlich nicht zu seinem finanziellen Nachteil geschehen.

Ansonsten herrschte am letzten Wechseltag bei Eintracht Frankfurt überraschenderweise noch sehr geschäftiges Treiben. Eigentlich hatte Trainer Kovac ausgeschlossen, noch einmal personell nachzulegen, doch dann überraschte Sportvorstand Fredi Bobic am Vorabend bei der ordentlichen Jahreshauptversammlung im Riederwald mit der Ankündigung, es könne „noch etwas passieren“.

Am 31. Januar war es dann so weit: Zunächst verließen die beiden Nachwuchsspieler Joel Gerezgiher und Enis Bunjaki den Klub. Der 21 Jahre Mittelfeldspieler Gerezgiher unterschrieb beim Drittligisten Holstein Kiel einen Vertrag bis 2018. Bei der Eintracht hatte er vier Bundesligaeinsätze, schaffte aber nie den Durchbruch. Stürmer Enis Bunjaki, der sich vor einem Jahr mit A-Jugendtrainer Alex Schur überwarf, wechselt ab sofort zum niederländischen Klub FC Twente Enschede. Beiden Spielern hatte Kovac klar gemacht, dass es für ihre sportliche Entwicklung besser sei, den Klub zu wechseln. Ins Trainingslager nach Abu Dhabi durften beiden schon nicht mehr mit. Für beide dürften die Hessen eine kleine Ablösesumme erzielt haben.

Im Gegenzug hat Eintracht Frankfurt Marius Wolf bis Saisonende ausgeliehen Der 21-jährige Angreifer kommt vom Zweitliga-Tabellenführer Hannover 96 zur Eintracht. Wolf, der vor einem Jahr vom TSV 1860 München nach Hannover gewechselt war, hat in der Hinrunde lediglich in der Regionalligamannschaft von 96 gespielt. Am heutigen Mittwoch wird der 21-Jährige, den Sportdirektor Bruno Hübner schon länger im Visier hatte, erstmals mittrainieren. „Wir müssen ihn erst aufpäppeln“, sagte Kovac gestern, „er ist dürr und mager.“ Eine sofortige Hilfe dürfte der Rechts- oder Linksaußen spielende Mann also nicht werden.

Kommt ohne Praxis aus Hannover: Marius Wolf. Foto: imago

Zu seinem Vorteil dürfte ihm auch gereicht haben, dass er deutscher Staatsbürger ist. Denn die Richtlinien sehen vor, dass mindestens zwölf deutsche Lizenzspieler im Kader eines Bundesligisten stehen müssen. Durch die Abgänge der beiden Deutschen Gerezgiher und Bunjaki hätte es ein bisschen eng werden können. Da spielt es auch nur eine untergeordnete Rolle, dass Wolf als Stürmer eine Position bekleidet, die nun wahrlich nicht unterbesetzt ist. Er ist Angreifer Nummer sieben. „Man kann nie zu viele Spieler haben“, sagte Kovac, der weiterhin für das Spiel gegen Darmstadt 98 nicht auf Szabolcs Huszti und Marco Fabian zählen kann. Die Ärzte arbeiteten daran, den Mexikaner hinzubekommen, doch sein Zustand sei „unverändert nicht gut“. Derzeit trainiert der 18 Jahre alte Boubacar Traoré aus Mali beim Bundesligisten mit; ihn werde man aber nicht verpflichten. Unterdessen meldete die spanische Zeitung „AS“ erneut, dass Real Madrid den ausgeliehenen Verteidiger Jesus Vallejo „definitiv“ im Sommer dieses Jahres zurückholen werde.

Am Abend zuvor, bei der Jahreshauptversammlung, hob Vorstand Axel Hellmann in einer viel beachteten und von Beifall unterbrochenen Rede vor allen Dingen die gesellschaftliche Rolle von Eintracht Frankfurt hervor. Gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen rechtspopulistische Vereinfacher auftrumpften, müsse ein Klub von der Bedeutung von Eintracht Frankfurt Farbe bekennen und eine Haltung zeigen.

Er wandte sich mit einem leidenschaftlichen Appell gegen eine Wahl der rechtspopulistischen AfD an die Mitglieder. „Wir müssen als Sportverein für Werte eintreten, die die Gesellschaft zusammenhalten. Eine solche zentrale Thematik kann nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden“, begründete der Jurist seine Botschaft. „Eintracht Frankfurt muss sich zur Wehr setzen gegen gesellschaftliche Entwicklungen, die uns schaden.“

Hellmann sagte weiter, dass die Haltung „unseres Klubs gegen Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung sowie für ein vielfältiges und friedliches Miteinander wichtige Eckpfeiler“ seien. Für die Zukunft sieht das Vorstandsmitglied den Verein gut aufgestellt: „Eintracht Frankfurt belegt, wenn es um Sponsoringerlöse, Zuschauerschnitt und Mitglieder geht, in der Bundesliga jeweils den siebten Platz.“

Hellmann beobachtet Entwicklungen bei Klubs in Hoffenheim, Wolfsburg, Hamburg und Leipzig mit einiger Sorge, wo externe Geldgeber „haarscharf am Financial Fairplay“ entlang die Wettbewerbsgleichheit mehr als verwässerten. „Wir brauchen Menschen, Persönlichkeit, Intelligenz, Kreativität, Netzwerke – das ist die Antwort auf das Kapital in Wolfsburg und Leipzig“, sagte der Vorstand unter dem tosenden Applaus der Mitglieder. Schließlich war es Hellmann auch ein Anliegen, dem früheren Vorstandsvorsitzende Bruchhagen zu danken. Man sei nicht immer einer Meinung gewesen, doch der mittlerweile beim HSV tätige Bruchhagen habe den Klub in einer schwierigen Zeit gut geführt. „Er hat viel für Eintracht Frankfurt geleistet.“ Ferner schwebt Hellmann vor, das Stadion im Stadtwald um 5000 bis 7000 Stehplätze auszubauen. Für die Partie am Sonntag gegen Darmstadt 98 gibt es übrigens noch 2500 Tickets.