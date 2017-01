Eintracht Frankfurt: Zurück an den Ball

Der hessische Bundesligist Eintracht Frankfurt startet heute in die zweite Saisonhälfte - mit der Hoffnung, an die erste anzuknüpfen.

Wie schnell 13 Tage Urlaub doch vergehen! Am heutigen Dienstag beginnt auch für Eintracht Frankfurt wieder der Ernst des Lebens, für Punkt elf Uhr hat Trainer Niko Kovac seine Profis zur Arbeit bestellt, und weil auch trainingshalber der Rasen beheizt wird, kann zum Auftakt gleich der Ball schneefrei rollen. Aus allen Himmelsrichtungen und allen Teilen der Erde sind die Frankfurter Profis aus ihren Urlaubsdomizilen dieser Tage eingeschwebt, Marco Fabian aus Mexiko, David Abraham aus Argentinien, und Timothy Chandler und Mijat Gacinovic kamen just aus der Richtung, in die sie gleich wieder fliegen werden: aus Dubai. Am Mittwoch geht es dann um 10.45 Uhr ins Trainingscamp nach Abu Dhabi, wo sich die Mannschaft bis zum 15. Januar auf die Rückrunde vorbereitet und zwei Testspiele gegen den Hamburger SV und Zenit St. Petersburg (am 14. Januar) bestreitet. 20 Feldspieler plus drei Torleute wird Kovac in die Vereinigten Arabischen Emirate mitnehmen, mittun sollen nur Spieler, die wirklich fit und spielfähig sind. Marc Stendera oder Slobodan Medojevic bleiben zu Hause.

Fokus aufs Spielerische

Dieses Mal, das liegt in der Natur der Sache, wird die Vorbereitung deutlich kürzer sein als im Sommer, im Grunde bleiben Kovac und Co. 17 Tage, um die Mannschaft in den körperlichen Zustand zu bekommen, die Rückrunde womöglich ähnlich erfolgreich zu gestalten wie die ersten 16 Spiele. Dabei will Kovac mehr Wert auf die Entwicklung der spielerischen Komponente legen, doch das Konditionelle keinesfalls vernachlässigen. „Wir können uns immer weiterentwickeln, es gibt viel zu tun“, sagt der Coach. Dass er locker lassen würde, gar die Zügel schleifen lassen, ist nicht zu erwarten. Eher das Gegenteil.

Und doch wird es alles andere als einfach, die Eintracht muss in der Rückrunde gegen alle Schwergewichte der Liga auswärts antreten, das fängt schon am 21. Januar mit dem 17. Spieltag bei RB Leipzig an, setzt sich eine Woche später bei Schalke 04 fort, Darmstadt kommt in die Arena, danach geht es gegen Bayer Leverkusen. Dazwischen steht noch der Pokal an mit der Partie bei Hannover 96. Das Auftaktprogramm hat es in sich.