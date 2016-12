Eintracht Frankfurt: Zwischenzeugnis: Note 1

Von Thomas Kilchenstein und Ingo Durstewitz

Vom Musterschüler bis zum Schulabbrecher: Die FR verteilt Zensuren und bewertet jeden Spieler der Eintracht nach einer famosen Hinrunde mit viel mehr Höhen als Tiefen.

Die ersten 16 Spiele sind vorbei, die Bundesliga macht Winterpause. Zeit also, eine erste Bilanz zu ziehen und den Spielern der Eintracht das Zwischenzeugnis auszustellen. Die Noten im Einzelnen:

Musterschüler

Jesus Vallejo (15 Bundesligaspiele/0 Tore/0 Vorlagen): Die Entdeckung schlechthin. Der Jungspund, 19 Jahre alt, spielt da hinten wie ein alter Hase. Schnell, aufmerksam, spielstark. Herausragende Antizipationsgabe, erstickt viele Situationen, die gefährlich werden könnten, im Keim. Zum Schluss ging ihm ein bisschen die Puste aus. Das ist zu entschuldigen. Der freundliche junge Mann ist ein Rohdiamant, der irgendwann wohl bei Real funkeln wird. Die Eintracht will ihn noch ein Jahr aus Madrid ausleihen, könnte sogar klappen. Wäre gut für die Frankfurter und auch gut für den so bärenstarken Innenverteidiger.

Lukas Hradecky (16/0/0): Wieder einmal eine fast fehlerfreie Runde des Finnen, den sie Spinne nennen. Der Torhüter zeigte im letzten Spiel gegen Mainz seine große Klasse und rettete den Sieg fast im Alleingang. Da konnte sich der dürre Schlussmann endlich mal auszeichnen, das war in dieser Saison eher selten der Fall, weil sehr viel weniger auf seinen Kasten kam als in der Spielzeit zuvor. Ist ihm ganz recht. Immer, wenn es brenzlig wird, ist der offene, immer gut gelaunte Sauna-Freak, 27, zur Stelle. Er ist eine Bank. Mit dem Ball am Fuß allerdings verbesserungswürdig. Und: Die Zeitschinderei sollte er lassen oder unauffälliger gestalten, zwei Gelbe Karten hat er dafür schon kassiert. Muss nicht sein.

Makoto Hasebe (14/0/0): Seine Zurückversetzung ist das Beste, was ihm und der Eintracht passieren konnte. Als zentraler Mann in der Dreierkette kann der 32-Jährige seine Erfahrung und Spielintelligenz ausspielen. Der frühere defensive Mittelfeldspieler steht richtig, stabilisiert die Abwehr, baut klug auf. Er weiß, wie Fußball funktioniert. „Eine Säule“, lobt Vorstand Fredi Bobic. Wieso ist nicht schon jemand früher auf diese Idee gekommen?

Marco Fabian (13/3/4): Hätte den Verein im Sommer verlassen dürfen, wenn er gewollt hätte. Er wollte aber nicht. Hatte den unbedingten Willen, sich fernab der mexikanischen Heimat durchzubeißen. Es sollte sich auszahlen. Eroberte einen Stammplatz und schwang sich zu einer prägenden Figur auf. Spielstark, unberechenbar, torgefährlich. Setzt Kovacs Maxime auch als Techniker um, arbeitet hart, manchmal zu hart: Seine Fouls haben überhand genommen, sechs Gelbe Karten sind für einen offensiven Mittelfeldspieler viel. Auch er baute zum Ende hin etwas ab, die Pause sollte ihm guttun. Und vielleicht klappt es dann auch mit den Schüssen aus der Distanz, die, nun ja, seltsam unpräzise sind.

Timothy Chandler (15/0/3): Duracell-Mann auf rechts, marschiert ohne Ende, vielleicht die Auferstehung der Hinrunde. Mit teilweise famosen Auftritten, die das Publikum im Stadion von den Sitzen riss. Der Sprinter ließ Hochkaräter wie Alaba oder Schmelzer uralt aussehen. Das hatte man ihm nicht unbedingt zugetraut. Der 26-Jährige ist topfit, weil er endlich mal eine Vorbereitung komplett mitmachen konnte. Sein starkes Halbjahr hat sich ausgezahlt, sein Vertrag wurde prompt bis 2020 verlängert. Von einer Rückholaktion von Sebastian Jung spricht kein Mensch mehr, und Konkurrent Guillermo Varela wird sich mächtig strecken müssen, um überhaupt eine Chance zu haben, „Forrest Chandler“ den Platz streitig zu machen.

David Abraham (16/1/1): Zuletzt ein wenig in die Negativschlagzeilen geraten, wegen eines Ellenbogenschlages gegen Sandro Wagner. Das war nicht in Ordnung und passt eigentlich gar nicht zu dem netten, höflichen Familienmenschen. Ihm tut die Winterpause gut, in jüngster Zeit etwas nachlässig in der Abwehrarbeit. Das schmälert aber nicht den hervorragenden Gesamteindruck. Schnell zu Fuß, konsequent im Tackling und Pässe über 40, 50 Meter kann er, siehe Spiel gegen Mainz, neuerdings auch.

Zweite Reihe

Bastian Oczipka (16/1/2): Kaum mehr wiederzuerkennen im Vergleich zur Vorsaison, da erhielt er von der FR nach dem ersten Halbjahr noch einen „Blauen Brief“. Spielt nicht mehr so oft quer und zurück, sondern traut sich was, geht beherzt mit nach vorne. Fühlt sich wohl, wenn die Dreierkette am Start ist, da hat der fast 28-Jährige mehr Freiheiten nach vorne. Diese Runde mit gefährlichen Schüssen aus der Distanz und einem tollen Treffer in Ingolstadt. Auch so ein bisschen das Sinnbild für den Aufschwung.

Szabolcs Huszti (15/2/2): Erlebt einen erstaunlichen Aufschwung. Hat sich durchgebissen. Anfangs schien es, als könne der 33-Jährige das Tempo nicht mehr gehen. Kann er doch. Das haben ihm viele nicht zugetraut. Ordnet das Spiel. Hat zwei wichtige Tor erzielt gegen Bayern und Dortmund. Leistet sich zu viele Fouls.

Alexander Meier (14/4/1): Eine etwas merkwürdige Runde für den Kapitän. Nicht mehr ganz so torgefährlich, zudem mit zwei Fehlschüssen vom Elfmeterpunkt. Das kennt man so nicht. Wurde teilweise zum Einwechselspieler degradiert und zum „Heimspiel-Meier“ abgestempelt, weil er seine Treffer vornehmlich zu Hause erzielt. Diese ganze Diskussion nervte den bald 34-Jährigen, sie kratzte auch an seinem Selbstvertrauen. Zeigte aber seinen Wert fürs Team, machte wieder die meisten Tore, arbeitete überdies in vielen Spielen weit mehr als in den Jahren zuvor. Vielleicht geht das auch zulasten seiner Torgefahr. Wird aber noch wichtig sein.

Omar Mascarell (15/0/0): Der große Unauffällige. Verrichtet seine Arbeit konsequent unspektakulär, fast unsichtbar, liebt den sicheren Querpass, noch lieber den Rückpass. Ist torgefährlich wie ein Kuschelhase. Organisiert die Defensive, spult viele Kilometer ab, das macht er gut. Sammelt gern Gelbe Karten, bisher acht. Neuerdings fällt der 23-Jährige auf, weil er die Haare schön hat.

Hinterbänkler

Ante Rebic (8/0/2): Einziger Stürmer, der noch ohne Tor ist. Pflegt ein eher unorthodoxes Spiel, ist unberechenbar für Gegner wie Mitspieler. Der 23-Jährige dribbelt gern, aber oft sinnlos. Ist aber immer für überraschende Aktionen gut, traut sich was, sucht den Weg zum Tor. Findet ihn nur nicht. Neigt zu unsauberen Aktionen, ist nicht gerade pflegeleicht. Muss defensiv zulegen und eine klare Linie finden.

Branimir Hrgota (12/3/2): Verbessert sein Halbjahreszeugnis entscheidend durch einen beeindruckenden Endspurt. Zwei Tore gegen Mainz, davor eines gegen Augsburg, das war gut. Hat das bestimmte Etwas vor dem Tor. Läuft aber zu oft der Musik hinterher, taucht regelmäßig im Spiel unter, ist unsichtbar. Feiner Techniker. Der 23-Jährige brauchte aber sehr lange, um seine Qualitäten zu zeigen.

Mijat Gacinovic (12/1/0): Licht und Schatten wechseln häufig, oft von einer auf die andere Minute. Hat sich weiterentwickelt, spielt nicht mehr wie ein Jugendspieler. Wagt immer den Risikopass, bleibt entsprechend häufig hängen. Versucht es aber immer weiter. Große Schwankungen im Spiel des 21-Jährigen. Läuft sehr aggressiv den Gegner an, trotz seiner schmächtigen Figur.

Blauer Brief

Michael Hector (9/1/0): Eigenwilliger Typ, etwas schräg, aber positiv. Dennoch nicht zufrieden, weil er nach Frankfurt kam, um regelmäßig zu spielen. Das klappte nicht. Die 24 Jahre alte Leihgabe des FC Chelsea ist Ergänzungsspieler, wird immer dann reingeworfen, wenn Not am Mann ist. Dennoch mit tadelloser Einstellung – und einem wichtigen Kopfballtor als Mittelstürmer gegen Hertha BSC zum 3:3. Denkbar unglücklicher Einstand: Flog in seinen ersten beiden Pflichtspielen vom Platz. Muss man auch erst mal schaffen.

Haris Seferovic (12/2/0): Wieder keine gute Saison für den Schweizer Nationalstürmer. Wirkt gehemmt, setzt sich zu sehr unter Druck. Das Selbstverständliche ist aus seinem Spiel gewichen, alles wirkt verkrampft. Immerhin mit einem wichtigen Tor, dem Siegtreffer gegen Dortmund. Zuletzt ohne Einsatzzeit, der 24-Jährige wird sich über seine Zukunft Gedanken machen. Eine Vertragsverlängerung scheint momentan in weiter Ferne, die Eintracht würde ihn wohl noch im Winter abgeben.

Sonderlob

Aymen Barkok (5/2/1): Der Senkrechtstarter. Mit einem Zauberfüßchen ausgestattet, bisweilen denkt man, an seinem Schuh klebe Pattex und der Ball hafte daran. Mit zwei exzellenten Toren und einer klasse Vorlage. Seit Jay Jay Okocha hat niemand mehr so gewirbelt und gezwirbelt wie der erst 18-Jährige. Unbeschreibliche Geschichte. Muss seine Unbekümmertheit beibehalten und dennoch eine gewisse Seriosität an den Tag legen. Wenn ihm dieser Spagat gelingt, steht einer großen Zukunft wenig im Wege.

Zu viele Fehlstunden

Danny Blum (4/0/1): Erfüllte sich den Traum von der Bundesliga, doch richtig rund lief es nicht. Der bald 26-Jährige kam nur auf vier Einsätze, stand lediglich einmal in der Startelf. Deutete sein Potenzial dennoch an, pfeilschnell, mit einem sehr guten linken Fuß. Durch zwei Innenbandrisse im Knie aus der Bahn geworfen, nimmt einen neuen Anlauf im neuen Jahr. Wird um Anschluss kämpfen müssen.

Shani Tarashaj (6/1/0): Schlecht gelaufen für den Schweizer Internationalen. Kam spät, war dann erst mal krank, musste sich später sogar die Mandeln herausoperieren lassen. Kam nie wirklich auf die Beine. Wuseliger Typ, der am Ball was kann und von der Statur an Landsmann und Ex-Bayern-Profi Xherdan Shaqiri erinnert. Auch die 21 Jahre alte Leihgabe des FC Everton wird sich im neuen Jahr strecken müssen. Immerhin mit einem wichtigen Tor in Hamburg.

Heinz Lindner (0/0/0): Immer dabei, nie mittendrin. Das Los des Ersatztorwarts. Ohne Einsatzchance gegen den unantastbaren Lukas Hradecky. Bewahrt sich dennoch seine gute Laune, auch wenn es schwerfällt. Der 26-Jährige ist keiner, der motzt oder der sich ins Team singen will. Das ist nicht hoch genug einzuschätzen.

Taleb Tawatha: (3/0/0): Was der 24-Jährige kann, weiß niemand so richtig. Spielte nur ein paar Minuten. Hielt anfangs das harte Training unter Kovac nicht durch. Sehr verletzungsanfällig, dann krank, zuletzt seit Wochen wegen eines Innenbandanrisses außer Gefecht. Soll schnell sein. Ob es für die Bundesliga reicht?

Yanni Regäsel (0/0/0): Ist ein bisschen durch den Rost gefallen. Warum? Bekam unter Kovac keine echte Chance, der 20-Jährige spielte einmal im Pokal gegen Ingolstadt, da spielte er nicht gut. Schaffte es nicht mal mehr in den Kader. Fällt die komplette Saison wegen einer Hüft-OP aus. Eine gebrauchte Hinrunde.

Enis Bunjaki (0/0/0): Ohne Chance, darf mittrainieren und ein paar Mal den Kader auffüllen, mehr nicht. Im Sturm hat die Eintracht ein Überangebot. Der 19-Jährige sollte sich ausleihen lassen.

Es fehlten entschuldigt

Marc Stendera (0/0/0): Einzelkämpfer in der Reha, muss sich nach seinem Kreuzbandriss erst wieder zurückarbeiten. Das wird schwer. Fliegt nicht mit nach Abu Dhabi. Ob der 21-Jährige in dieser Runde noch zurückkommt, ist fraglich. Hat sehr viel aufzuarbeiten.

Marco Russ (0/0/0): Das Wichtigste: Der 31-Jährige ist wieder gesund, er hat seine Krebserkrankung überstanden. Da wird alles andere ohnehin nebensächlich. Arbeitet nun an seinem Comeback, wird noch ein paar Monate dauern. Da braucht er viel Geduld. Positiver Typ, lässt sich nicht unterkriegen.

Bamba Anderson (0/0/0): Ist er eigentlich noch im Verein? Auf einer Weihnachtsfeier der Profis mit Fans war er dabei. Ein Knorpelschaden hat den bald 29-Jährigen lahm gelegt, letzter Einsatz: Im Mai 2015. Ob er noch mal kommt?

Joel Gerezgiher (0/0/0): Selten auf dem Trainingsplatz, schleppt sich von einem Zipperlein zum nächsten, zuletzt wegen hartnäckiger Oberschenkelprobleme in der Reha. Spielt gar keine Rolle, wird auch keine mehr spielen. Der 21-Jährige sollte den Verein verlassen, so schnell wie möglich.

Slobodan Medojevic (0/0/0): Noch ein schwerer Fall, liegt schon seit Monaten wegen Knie oder Oberschenkelbeschwerden auf Eis. Keiner weiß so richtig, was der 26-Jährige hat. Sein Vertrag läuft aus, er wird nicht verlängert. Muss sich anderweitig orientieren.

Johannes Flum (0/0/0): Hätte sich gefreut, in diesem Jahr noch mal in den Kader zu rutschen. Klappte nicht. Der 29-Jährige kämpft um den Anschluss. Ist seit einigen Wochen auf Trainingsniveau, brauchte ein Jahr nach seinem Kniescheibenbruch, um wieder halbwegs in den Tritt zu kommen. Will es noch mal versuchen. Vertrag läuft im Sommer aus.

Guillermo Varela (2/0/0): Schon im zweiten Spiel rissen dem 23-Jährigen Außenbänder im Knöchel. Künstlerpech. Der Uruguayer versucht seitdem, wieder Anschluss zu finden. Wird schwer, weil sich Konkurrent Chandler in bestechender Form präsentiert.

Schulabbrecher

Luc Castaignos (0/0/0): Der Stürmer hat ein Pflichtspiel für die Eintracht bestritten, im Pokal in Magdeburg. Da spielte er wie so oft: ziemlich mies. Wechselte für 2,5 Millionen Euro zu Sporting Lissabon, kam dort so gut wie nie zum Einsatz. Der 24-Jährige besitzt eine Klausel im Vertrag, wonach er den Klub verlassen darf – für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von lächerlichen 60 Millionen Euro. Klingt wie ein Witz, ist aber keiner.