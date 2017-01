Eintracht in Leipzig: Ohne Fabian und Huszti nach Leipzig

Zum ersten Spiel der Eintracht nach der Winterpause bei RB Leipzig plagen die Hessen Verletzungssorgen. Probleme gibt es Mittelfeld.

Die Winterpause ist vorbei und Eintracht Frankfurt hat gleich einen schweren Brocken vor der Nase. Am Samstag steht das Abendspiel in Leipzig auf dem Programm, und Trainer Niko Kovac plagen einige Personalsorgen. Im Mittelfeld stehen den Hessen Szabolcs Huszti und Marco Fabian nicht zur Verfügung. Kovac sagte auf der Pressekonferenz zum Spiel: "Die Situation sieht nicht gut aus". Bei Huszti schmerzt noch immer die Achillessehne, Marco Fabian leidet unter Hüftproblemen. Auch Danny Blum und Guillermo Varela sind noch nicht so weit, dass sie die Reise in den Osten mit antreten könnten. Erstmals im Kader wird hingegen Neuzugang Max Besuschkow stehen, der vom VfB Stuttgart gekommen war.

Wie die Ausfälle kompensiert werden sollen, wollte Kovac natürlich nicht erläutern. Reserviert gibt man sich aber nicht nur in Frankfurt. Gegner Leipzig hat während der vergangenen Woche völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert, bei der Eintracht durften Fans und Presse immerhin einmal zuschauen.

Niko Kovac ist der Respekt vor dem Gegner anzumerken. "Wir freuen uns auf das Spiel, wir wissen aber auch wo wir hinfahren. Keiner weiß, wo er steht. Die Ungewissheit ist sehr groß. Es ist ein sehr interessantes Spiel."

Das Konstrukt Leipzig, nicht nur bei den rund 5000 Fans aus Frans aus Frankfurt, die ihre Mannschaft begleiten wollen, heftig kritisiert, will Kovac nicht kommentieren: "Ich muss mich nicht um Modelle kümmern, sondern um die Taktik." Überrascht ist der Fußballlehrer von der guten Platzierung der Leipziger aber nicht. Niko Kovac erkennt die Handschrift von Ralf Rangnick, dem sportlich Verantwortlichen bei RB. Aber auch der Trainer des Gegners bekommt ein Lob: "Hasenhüttl und Rangnick machen einen guten Job".

Träume sind erlaubt

Wichtig ist es, gut aus der Winterpause zu kommen, gerade in Hinblick auf das schwere Auftaktprogramm: "Wir brauchen einen guten Start". Ob die Mannschaft, und auch er, von Europa träumen? Kovac darauf: "Es ist in Ordnung Träume zu haben. Träume sind der erste Weg zum Ziel."

Der Frankfurter Coach ist zufrieden mit der Vorbereitung und überzeugt von seinem Team. Gerade die Art und Weise seiner Mannschaft, auch nach verlorenen Spielen wieder auszustehen, imponiert ihm. Deshalb dürfte auch im Falle einer Niederlage in Leipzig bei den Hessen keine Untergangsstimmung aufkommen.

Lob für die Eintracht kam unterdessen vom Gegner: "Wir werden uns von der ersten Minute an auf viel Gegenwehr einstellen müssen und erwarten einen richtigen Härtetest", sagte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl, "Frankfurt hat in dieser Saison sehr viel richtig gemacht. Mit ihrem körperbetonten Spiel hat es die Eintracht schon oft geschafft, den Gegner am Umschalten zu hindern." Vielleicht gelingt der Eintracht am Samstag der nächste Coup - gegen ein anderes Überraschungsteam der Liga.