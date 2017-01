Fredi Bobic: Der Antreiber

Fredi Bobic hat frischen Wind bei Eintracht Frankfurt einziehen lassen und den Klub grundlegend verändert.

Dem Frankfurter Sportvorstand Fredi Bobic war es ein besonderes Bedürfnis klarzustellen, dass er sich Anfang dieses Jahres nicht im Namen von Eintracht Frankfurt bei seinem Vorgänger Heribert Bruchhagen entschuldigt hat. Bruchhagen, jetzt Chef des Hamburger SV, hatte das so in die Öffentlichkeit lanciert, nachdem Marketing-Vorstand Axel Hellmann in einem Interview dem ehemaligen Eintracht-Boss mangelnde Entscheidungsfreudigkeit in seinem letzten Jahr vorgeworfen hatte. Bobic sagte nun, er habe Bruchhagen in einer privaten SMS lediglich einen guten Rutsch gewünscht und sich dafür bedankt, einen schuldenfreien und „soliden Verein“ übernehmen zu dürfen. „Bruchhagen hat was Tolles hinterlassen.“

Und Fredi Bobic, seit Sommer im Amt, hat nicht viel Zeit verstreichen lassen, um diesen Klub kräftig zu entstauben. Binnen kürzester Zeit hat er kaum einen Stein auf dem anderen gelassen, er hat frischen Wind hereingelassen, endlich, sagen viele, die gespürt und gesehen haben, dass unter dem Bremser Bruchhagen ein gewisser Stillstand eingetreten war. Bobic hat in dieser Hinsicht in keine allzu großen Fußstapfen treten müssen, schnell hat er erkannt, dass eine andere Denke in diesen Verein einziehen sollte. Dass sich Gravierendes ändern musste, war klar, angesichts der Tatsache, als Tabelle-16. gerade noch die Klasse erhalten zu haben. Bobic, 45, hat die Zügel angezogen, hat eine Menge gefordert und angestoßen, hat die Menschen im Klub mitgenommen. „Es muss immer Druck auf der Pipeline sein“, lautet seine Maxime, er will, dass jeder mitmacht und auch vor Kritik nicht zurückschreckt. Er ist der Antreiber. Alles musste auf den Prüfstand, und nach einem halben Jahr seiner Amtszeit lässt sich konstatieren: Es hat lange Zeit keinen gegeben bei Eintracht Frankfurt, der den Klub derart verändert hat wie Bobic.

Das liegt natürlich an seiner gänzlich anderen Herangehensweise als sein Vorgänger: „Ich arbeite anders, ich bin eine andere Generation“, sagt der in Maribor geborene und in Stuttgart aufgewachsene ehemaliger Nationalstürmer. Bobic ist ein Global Player mit einem beeindruckenden Netzwerk, das ihm Zugang zu den großen Klubs dieser Fußball-Welt ermöglicht. Dass Spieler inzwischen aus Klubs wie Chelsea, Real Madrid oder Manchester United zur Eintracht kommen, zumindest auf Leihbasis, ist den guten Kontakten des 45-Jährigen zu verdanken. Und er war als einer der wenigen im Sommer auch zuversichtlich, dass diese internationale Personalpolitik aufgehen würde. „Ich weiß, wie eine Fußballmannschaft funktioniert“, sagt er. Er wusste auch um die Qualitäten der neu geholten Kräfte, dass es die Eintracht freilich nach 16 Spieltagen bis auf Rang vier des Klassements spülen würde, hat auch ihn überrascht. „Es macht mich glücklich, wenn die Jungs gut spielen“, sagt er. Das sei für ihn und die sportlich Verantwortlichen, die Kovac-Brüder und Bruno Hübner, Lob genug.

Und die neue Führung hat ja darüber hinaus weitere Baustellen zu bearbeiten gehabt: Ein professionelles Trainerteam hinter dem Team wurde installiert, die medizinische Abteilung verbessert, das Scouting ausgebaut und die Beziehung zum Riederwald, zum Jugendleistungszentrum, deutlich enger geknüpft. „Die Jugend ist unsere Basis“, sagt Bobic, der mittlerweile bis zur U15 alle Teams mehrfach beobachtet hat. Dass ein Aymen Barkok den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat, dass ein 16-jähriges Talent wie Sahverdi Cetin mit ins Trainingslager genommen wird, sind klare Zeichen, worauf Eintracht Frankfurt künftig Wert legt. Der Klub ist um Nachhaltigkeit bemüht, will nicht nur in Beine, sondern auch in Steine investieren. Dass die Eintracht bessere, großzügigere räumliche Bedingungen benötigt und diese auf dem Gelände der Tennisanlage im Stadtwald sieht, ist auf den Weg gebracht worden. „Die Politik ist am Zug“, sagt Bobic, die Eintracht habe ihre Hausaufgaben erledigt. Ein Umzug sei unumgänglich, der Klub soll „noch in zehn, 15 Jahren bestehen.“

Fredi Bobic ist ein Mann, der in größeren Zusammenhängen denkt, er will den harten Kern der aktuellen Mannschaft zusammenhalten – Meier, Abraham, Hasebe, Chandler, Russ, Stendera sind langfristig gebunden, mit Torwart Hradecky ist man zwecks Vertragsverlängerung im Gespräch. Und er weiß, dass Eintracht Frankfurt, um zusätzliche finanzielle Mittel generieren zu können, auch mal einen Hochkaräter verkaufen muss. „Um Substanz aufzubauen“, sagt Bobic. Im Augenblick „kämpfen wir mit anderen Waffen“, würden die Hessen viele Spieler nicht bekommen. „Frisches Kapital“ ist unabdingbar, und dann sollte man das Geld möglichst „nicht in einen einzigen Star verpulvern“. Leihspieler seien da eine Möglichkeit.

Natürlich hat die sportlich überragende Hinrunde Bobic und Co perfekt in die Karten gespielt, Innovationen lassen sich nun mal besser durchsetzen, wenn sie mit Erfolgen einhergehen. Die Widerstände wären sicherlich größer gewesen, hätte der Klub einen Fehlstart hingelegt.

Doch auch wenn Bobic gerne die Zukunft gestaltet, so hält er sich sportlich an die uralte Maxime: von Spiel zu Spiel denken. Damit sei man bisher bestens gefahren, „wer schon an das übernächste Spiel denkt, macht einen großen Fehler“. Deshalb hat er die größten Europa-League-Träumer auch mit drastischen Worten zu Mäßigung ermahnt. Die Bundesliga, sagt Bobic, sei „brutal“ genug.

Da klingt er fast wie Heribert Bruchhagen.