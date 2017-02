Heimniederlage für Eintracht Frankfurt: Eintracht Frankfurt verliert gegen Ingolstadt

Zwei Platzverweise, zwei Elfmeter, ein komplett gebrauchter Tag für Eintracht Frankfurt: Das Team von Trainer Niko Kovac kassiert auf eigenem Platz eine bittere Niederlage.

Frankfurt –

Im Vorfeld des Heimspiels gegen den FC Ingolstadt hatte Niko Kovac noch vor dem "sehr ekligen Gegner" gewarnt. Am Ende von 90 bitteren Minuten hatte sich die Einschätzung des Eintracht-Trainer bewahrheitet - die Eintracht erlebte einen ganz bitteren Nachmittag und verlor mit 0:2. Für die Hessen war es die erste Heimniederlage seit dem 9. April 2016 - und eine Woche nach der deutlichen Niederlage bei Bayer Leverkusen (0:3) der nächste empfindliche Dämpfer, der die Eintracht in der Tabelle auf den fünften Platz abrutschen ließ.

Hasebe vergibt Elfmeter

Die Eintracht musste lange in Unterzahl spielen: Abwehrchef David Abraham hatte in der 34. Minute nach einem Tritt in den Bauch von Dario Lezcano die Rote Karte gesehen. Zuvor hatte Romain Bregerie (26.) mit seinem ersten Bundesligator den Tabellenvorletzten in Führung gebracht.

Die Eintracht, bei der Jesus Vallejo sich in der ersten Hälfte verletzte und ausgewechselt wurde, hatte in der 56. Minute die große Chance zum Ausgleich - doch Makoto Hasebe scheiterte per Foulelfmeter an FCI-Keeper Martin Hansen und im anschließenden Nachschuss an der Latte.

Wenige Minuten später machte es dann Pascal Groß auf der Gegenseite besser: Der Ingolstädter verwandelte seinen Foulelfmeter zum 2:0 - die Vorentscheidung (69.).

In der Schlussphase wurde auf der Gegenseite Mathew Leckie nach einem groben Foulspiel an Bastian Oczipka (81.) ebenfalls des Feldes verwiesen. (FR/sid)