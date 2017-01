Heinz Lindner: Schattenmann springt ins Licht

Eintracht-Torwart Heinz Lindner will sich unbedingt auszeichnen – er hat dazu genau ein Spiel Zeit.

Die kuriose Szene, die seiner ins Stocken geratenen Karriere einen neuen Schub geben könnte, zumindest dann, wenn alles so läuft wie ersponnen, diese Slapstick-Szene von und mit Lukas Hradecky hat Heinz Lindner gar nicht wahrgenommen. Der Ersatztorwart der Frankfurter Eintracht nestelte an einer dicken Wolldecke herum, war gerade dabei, sich seinen Stammplatz etwas kuscheliger zu gestalten und sich vor der eisigen Kälte in Leipzig zu schützen. „Ich habe gar nichts gesehen“, sagt der 26-Jährige. Doch plötzlich war die Aufregung groß, auf einmal ging alles ganz schnell. Rot für Lukas Hradecky, die Chance für Heinz Lindner. „Es ist der Moment gekommen, auf den ich hingearbeitet habe“, sagt Lindner, der ewige Schattenmann.

Es hat dann nicht so schrecklich lange gedauert, ehe er bei seinem Debüt in der Bundesliga auch sein erstes Tor geschluckt hatte. Den Freistoß von Marcel Halstenberg parierte der Österreicher zwar, weil er aber zuvor einen Schritt in die Mitte gemacht hatte, konnte er ihn nicht mehr kontrolliert abwehren. Marvin Compper staubte ab, anschließend kassierte Lindner noch zwei Tore. Das fand er nicht so dufte, aber ändern konnte er es nicht, er hat ja sogar noch prima gehalten, eine insgesamt runde, vielversprechende Leistung abgerufen.

Dabei stand der Linzer seit eineinhalb Jahre unter Wettkampfbedingungen nicht mehr zwischen den Stangen, genau genommen hat er nur einmal das Tor der Eintracht hüten dürfen. Das war im August 2015 im DFB-Pokalspiel beim Bremer SV, einem harmlosen Fünftligisten. 3:0 siegten die Frankfurter, einen Schuss musste er nicht abwehren, einmal klärte er per Kopf außerhalb des Strafraums – im Grunde seine einzige Rettungstat im Eintracht-Dress. Drei Tage später wurde Hradecky verpflichtet – und das war’s dann für Lindner. Bis vergangenen Samstag, bis Hradeckys Blackout in Leipzig.

Hradecky fehlt nur einmal

Auf einmal ist Heinz Lindner ein gefragter Interviewpartner, weil er von der Schattenseite hinaus ins Rampenlicht getreten ist, die Statisten- gegen eine Hauptrolle eingetauscht hat, zumindest temporär. „Ich bin jetzt kein unbeschriebenes Blatt mehr“, sagt er. „Aber es stehen jetzt auch eine Niederlage und drei Gegentore darauf.“ Das soll sich am Freitag auf Schalke ändern. Dann wird der österreichische Nationalspieler, der zuletzt seinen Platz im ÖFB-Team verloren hatte, zum ersten und vorerst letzten Mal in der Startformation der Eintracht stehen. Platzhirsch Hradecky ist gestern vom DFB nämlich mit einer Sperre von nur einem Spiel belegt worden, das ist die Mindeststrafe.