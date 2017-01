Interview Alex Meier: „Es ist noch lange nicht vorbei“

Eintracht-Kapitän Alexander Meier über Fußball im reifen Alter, seine Liebe zu Frankfurt und weshalb er gar nicht wechseln will.

Alexander Meier, seit Dienstag 34, ist eine treue Seele, der Eintracht hat er seit 13 Jahren die Stange gehalten. Ein Ende ist nicht in Sicht. Vor dem Auftakt am Samstag in Leipzig hat sich der Frankfurter Fußballgott Zeit für die FR genommen. Und man kann erahnen, wie sehr dem Nordlicht dieser Verein vom Main ans Herz gewachsen ist. „Es ist etwas Besonderes, Kapitän von Eintracht Frankfurt zu sein“, sagt Alex Meier, der Torjäger. „Das ist eine Auszeichnung.“

Herr Meier, in dieser Woche haben Sie Ihren 34. Geburtstag gefeiert. Haben Sie eine Idee, wie viele Feldspieler in der Bundesliga in diesem Alter noch aktiv sind?

Darauf habe ich nie geachtet, aber ich weiß schon, dass noch viele dabei sind, die 1983 geboren sind.

Ist es für Sie etwas Besonderes, in diesem hohen Fußballeralter noch auf höchstem Niveau zu spielen?

Ich bin dankbar dafür, dass ich so lange spielen kann und gesund bin. Aber ich denke, man wird erst nach der aktiven Karriere so richtig einschätzen können, was es bedeutet, so lange dabei gewesen zu sein. Jetzt ist es normal, weil es ja immer weiter geht und man in diesem Rad drin ist.

Ist es einfach Zufall, dass manche länger aktiv sein können als andere?

Das weiß ich nicht, ich kann ja nur für mich sprechen. Ich versuche schon, mich zu pflegen, professionell zu leben und gesund zu bleiben. Dann schauen wir mal, wie lange die Knochen halten.

Was hat sich für Sie verändert?

Man muss sich, wie gesagt, mehr pflegen als mit 23. Okay, schneller wird man dadurch auch nicht mehr (lacht)...

...und die Strapazen eines Trainingslagers stecken Sie ebenfalls locker weg?

Ja, doch. Das Einzige, was ein bisschen schwerer fällt, wenn man älter wird, ist, dass es nicht mehr so leicht fällt, in den Rhythmus zu kommen, wenn man mal zwei, drei Wochen Pause hatte und man dann wieder anfängt. Das dauert etwas länger. Aber wenn man dann wieder im normalen Ablauf und im Rhythmus ist, dann ist es normal.

Ihr Knie, merkten Sie mal an, bereite keine Probleme mehr. Sind Sie topfit oder gar in der späten Blüte?

Weiß ich nicht. Wenn man die Tore und Vorlagen nimmt, hatte ich schon bessere Zeiten. Von der Fitness her fühle ich mich aber absolut gut. Ich glaube, dass man die Hochzeit zwischen 29 und 32 hat. Vielleicht kommt es aber mit 35 auch noch mal (lacht). Aber ernsthaft: Manchmal wird es jetzt mit 34 so dargestellt, als sei ich ein Oldie, der noch ein bisschen zum Spaß mitmacht. Aber das ist nicht so. Ich ehrgeizig, ich will noch, das können Sie mir glauben.

Sonst würde es Ihnen ja auch nicht stinken, wenn Sie ab und zu auf der Bank sitzen.

Genau. Sonst würde ich auch nicht hierherkommen und vor und nach dem Training meine Übungen und Zusatzschichten machen, sonst würde ich Dienst nach Vorschrift machen. Aber das mache ich nicht. Im Gegenteil.

Wie war es im alten Jahr für Sie, als Sie dreimal auf der Bank Platz nehmen mussten?

Natürlich denkt man, was soll das jetzt? Aber ich habe bei jedem Trainer mal auf der Bank gesessen. Natürlich ist man dann unzufrieden. Aber wenn einem das egal wäre, dann brauchte man gar nicht mehr zu spielen. Ich kann nicht mehr tun, als in jedem Training Gas zu geben – und dann sieht man, ob es fürs Wochenende reicht oder nicht.