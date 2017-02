Interview Ante Rebic: „Ich bin bestimmt kein schwieriger Spieler“

Eintracht-Stürmer Ante Rebic über seinen Ruf als Raubein, seine völlig missglückte Zeit in Leipzig und wie er mit Trainer-Kritik umgeht.

Ein bisschen Anlauf hat Ante Rebic in Frankfurt gebraucht, Verletzungen und Krankheiten bremsten ihn in seinem ersten Halbjahr aus. Doch mit dem Beginn des neuen Jahres präsentiert sich der 23-Jährige in bestechender Form. „Ab dem ersten Tag im Trainingslager hat Ante eine sensationelle Vorbereitung gespielt“, sagt Trainer Niko Kovac. Vor zwei Wochen gegen Darmstadt war dem bulligen Stürmer endlich sein erstes Tor gelungen, er hat es sich verdient. Er verleiht dem Spiel durch seine Dynamik und sein Draufgängertum eine andere Note.

Rebic, vom AC Florenz ausgeliehen, soll in Frankfurt bleiben. Die Eintracht besitzt eine Kaufoption, die bei mehr als drei Millionen Euro liegen soll. Viel Geld für einen, der bei seinen bisherigen Stationen vieles schuldig blieb. Doch die Frankfurter haben den Wert des im kroatischen Split geborenen Profis längst erkannt. „Wir wissen, dass er Riesenpotenzial hat. Wir werden versuchen, ihn zu behalten“, sagte Sportdirektor Bruno Hübner. Die Ablöse würde er dennoch gerne etwas nach unten drücken.

Herr Rebic, wieder fit? Nicht mehr müde oder schlapp?

Ich bin bereit.

Wir fragen, weil Trainer Niko Kovac ja nach dem letzten Spiel in Leverkusen sagte, es sei ausgeschlossen gewesen, dass Sie von Beginn an hätten spielen können, weil Sie zuletzt sehr stark belastet gewesen seien und es besser sei, Sie erst einmal auf der Bank zu lassen.

Ich hatte zwei Spiele binnen drei Tagen in den Knochen, weshalb Niko Kovac mich vor dem Leverkusen-Spiel im Training gefragt hatte, ob ich spielen könne und wie ich mich fühle. Ich hätte eigentlich spielen können, hatte aber auch leichte Leistenprobleme. Und dann haben wir entschieden, besser nichts zu riskieren, ehe noch etwas Schlimmeres passiert.

Das war also der Grund, weshalb Sie auf der Bank saßen.

Ja. Wir hatten verabredet, dass ich in der zweiten Halbzeit eingewechselt werde. Es war alles besprochen und geregelt. Kein Problem. Aber jetzt ist alles wieder okay mit der Leiste, ich bin einsatzbereit.