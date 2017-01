Interview Jesus Vallejo: „Ich habe keinen Kontakt zu Zidane“

Jesus Vallejo spricht über seine Träume, einen möglichen Wechsel zu Real Madrid und über den großen Zizou.

So unaufgeregt Jesus Vallejo, die Entdeckung dieser Saison, spielt, so aufgeregt ist er dagegen im Interview. Das er erst gibt, nachdem er 20 Minuten Rad gefahren ist und sich in der Eistonne abgekühlt hat. Stephane Gödde übersetzte.

Herr Vallejo, wer sind Sie eigentlich? Sind Sie Eintracht-Spieler oder Real-Spieler?

Ganz klar, ich gehöre zur Eintracht. Rechtlich liegen die Besitzverhältnisse zwar bei Real Madrid, aber ich spiele für die Eintracht, auch wenn es nur auf Leihbasis ist. Aber das ändert nichts daran, dass ich absolut Teil dieser Mannschaft bin.

In spanischen Medien war gemeldet worden, dass es sicher ist, dass Sie im Sommer zu Real zurückgehen. Stimmt das?

Das, was in den Zeitungen stand, sind Gerüchte, Sie wissen selbst, die müssen nicht immer mit der Wahrheit übereinstimmen. Deshalb konzentriere ich mich auf das, was ich beeinflussen kann, nämlich auf meine Leistung.

Hatten Sie denn zuletzt Kontakt mit Trainer Zinedine Zidane?

Mit Zidane habe ich bisher noch keinen Kontakt gehabt, weder telefonisch, noch persönlich. Der engste Kontakt zwischen den beiden Klubs besteht über die Athletik- beziehungsweise Reha-Trainern, weil man sich koordiniert und entsprechende Informationen hinsichtlich meiner Form und Entwicklung austauscht. Real fragt nach meinen Leistungen, die Eintracht antwortet. Es kann sein, dass jemand von der Scouting-Abteilung Reals nach Frankfurt kommt und sich über mich vor Ort informiert.

Haben Sie Zidane noch live Fußball spielen sehen?

Ja, allerdings habe ich nicht mehr so viele Spiele von ihm gesehen, allenfalls die am Ende seiner Karriere bei Real oder auch in der Nationalelf Frankreichs. Er hat mich sehr beeindruckt, etwa im WM-Finale gegen Italien, als er den Elfmeter ins Tor gechipt hat.

Sie haben sich im Grunde als 20-Jähriger fast schon alle Träume erfüllt, die man als Fußballer haben kann. Sie haben einen Sechsjahresvertrag bei Real Madrid. Haben Sie noch Träume?

Es gibt noch viel zu erreichen. Ich bin 20 Jahre alt, das soll noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Mein Anspruch ist, dass es immer weiter geht. Nach oben will ich mir keine Grenze setzen, sondern mich immer weiter verbessern.

Ist denn Real Madrid jetzt schon ein erstrebenswertes Ziel? In Frankfurt sind Sie hoch geachtet und Stammspieler, in Madrid wartet eher die Ersatzbank.

Das kann ich momentan noch nicht konkret sagen. Es ist ja keinesfalls sicher, dass ich zurück muss. Real ist nicht verpflichtet, jetzt schon etwas zu unternehmen, vielleicht tun sie es erst im Juni. Was der Klub aber macht: Er berät seine Spieler, was gut für die nähere Zukunft ist. Ich mache mir derzeit keine allzu großen Gedanken, was bis Sommer alles sein kann. Ich lebe im Hier und Jetzt.