Makoto Hasebe: Der Fehlschuss des Jahres

Makoto Hasebe liefert die Slapstick-Nummer dieses Jahres, weil er den Ball aus fünf, sechs Metern nicht ins leere Tor bringt.

Es ist Usus, dass sich Makoto Hasebe nach den Partien der Eintracht zunächst in der Interviewzone zu den japanischen Journalisten begibt, um dort seinen Kommentar zum Spiel loszuwerden. Das Interesse an dem 33 Jahre alten Musterprofi ist in seiner Heimat ungebrochen, er ist Kapitän der Nationalmannschaft, gilt in Fernost als Franz Beckenbauer Japans, ein Megastar, der zu hysterischen Anfällen der Menschen auf der Straße sorgen kann, wenn sie ihm dort begegnen. Am Samstag aber drängelten sich ein paar deutsche Reporter ganz ungeniert zwischen den innerjapanischen Austausch. Hase, wie er gerufen wird, war ein gefragter Mann.

Makoto Hasebe war sogar einer der Hauptdarsteller bei der 0:2-Niederlage gegen den FC Ingolstadt, er hat dieses Spiel nachhaltig verändert, er hat es, überspitzt formuliert, auf dem Gewissen. Nicht in dem Maße wie sein tretender Mitstreiter David Abraham, aber doch zu einem Gutteil. Der Mittelfeldspieler der Eintracht hat sich nämlich den Fehlschuss des Jahres geleistet.

Nach 56 Minuten hatte der Routinier die große Chance, seine Mannschaft zurück ins Spiel zu bringen, auf 1:1 zu stellen. Schiedsrichter Guido Winkmann hatte auf den Punkt gezeigt, weil FCI-Torwart Martin Hansen den Frankfurter Angreifer Ante Rebic samt Ball abgeräumt hatte. Eine knifflige Situation, aber eine vertretbare Entscheidung. Hasebe, mittlerweile Elfmeterschütze Nummer eins, legte sich also den Ball zurecht, gegen Darmstadt hatte er ja noch locker verwandelt, doch dieses Mal roch Keeper Hansen den Braten, wehrte den schwach und in dieselbe Ecke getretenen Schuss ab. So weit, so normal. Doch dann passierte das Unglaubliche, die Slapstick-Nummer des Jahres, die selbst Lukas Hradeckys tollpatschige Rot-Aktion in Leipzig noch in den Schatten stellt. Die Kugel prallte nämlich zurück zu Hasebe, der das 7,32 Meter breite und 2,44 Meter hohe Tor vor sich hatte – in seiner ganzen Pracht, ohne einen Torwart oder Gegenspieler, der sich ihm in den Weg stellte. Doch er schaffte das Kunststück, das Spielgerät aus fünf, sechs Metern an die Unterkante der Latte zu zimmern. Ein Fehlschuss, bei dem die allermeisten F-Jugend-Trainer des Landes von akutem Bluthochdruck heimgesucht worden wären.

„Technischer Fehler“, sagte der untadeliger Sportsmann. „Vielleicht war ich mir zu sicher. Es tut mir leid, es war meine Schuld. Das ist Fußball.“ Er hatte ohnehin einen schwachen Tag erwischt, sein ständiges Gezeter und Gemecker ist überdies ein großes Ärgernis, beim 0:2 blieb er reklamierend stehen, statt weiterzulaufen. Vorwürfe machte ihm keiner. Trainer Niko Kovac störte sich eher daran, dass die Spieler schon direkt nach dem Elfmeterpfiff und also vor der Ausführung des Strafstoßes jubelten. „Das geht nicht“, zürnte er. „Ich habe gelernt, dass man sich erst freut, wenn der Ball im Tor ist und nicht vorher.“