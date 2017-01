Platzverweis für Eintracht-Torhüter: Hradecky toppt Drobny

Hatte früh Feierabend: Lukas Hradecky in Leipzig. Foto: imago/Jan Huebner

Am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga fliegen gleich zwei Torhüter vom Platz. Eintracht-Torhüter Lukas Hradecky gelingt das in Rekordzeit - für ihn ist in Leipzig nach nicht einmal 180 Sekunden das Spiel vorbei.

Es waren noch sechs Minuten in der ersten Hälfte in Bremen zu spielen - da hatte Werder-Keeper Jaroslav Drobny Feierabend. Der 37-Jährige war gegen den Dortmunder Marco Reus zu spät dran - und sah nach einem rüden Tritt in der 39. Minute die Rote Karte. Wer gedacht hatte, dass Drobny mit diesem Platzverweis am 17. Spieltag in Sachen Geschwindigkeit keiner überbieten kann, wurde bereits wenige Stunden eines Besseren belehrt. In der Hauptrolle: Der Frankfurter Lukas Hradecky. Nach nicht einmal 180 Sekunden rutschte der Eintracht-Keeper in Leipzig bei einem Klärungsversuch weg, griff in der Folge außerhalb des Strafraums mit den Händen zu - und sah wegen des Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte. Und die wirkte sich direkt aufs Spiel aus - ganze drei Minuten später gelang Leipzig die 1:0-Führung. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Eintracht davon wieder erholen kann (hier geht es zu unserem Live-Ticker). Schiedsrichter Daniel Siebert zeigt Werder Torwart Drobny die Rote Karte Foto: dpa Als spielentscheidend galt der Platzverweis von Werder-Keeper Jaroslav Drobny. Sein Team konnte sich zwar wieder zurück kämpfen und sogar einen 0:1-Rückstand egalisieren - am Ende siegten aber doch die zahlenmäßig überlegenen Gäste vom BVB. Zumindest einen Vorteil dürfte aber Eintracht-Torhüter Lukas Hradecky gegenüber seinem HSV-Kollegen haben: Drobny dürfte wegen des rüden Tritts gegen Marco Reus einige Wochen fehlen - Hradecky wird wohl eher wieder auflaufen dürfen.