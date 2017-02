Promitipp: Raus aus der Schublade

Von Thomas Kilchenstein

Michael Anicic hat Abstand gewonnen. Vom Fußball kann er dennoch nicht ganz lassen, wenn auch nur als Trainer.

Es ist jetzt bald 25 Jahre her, aber die Bilder sind noch im Kopf – auch wenn Michael Anicic die Fotos aus dieser Zeit längst nicht mehr hat. „Schlechte Erinnerungen“, sagt er heute, 42 Jahre alt und als Verwalter in der Immobilienbranche tätig. Doch diese Bilder, die echten wie die im Kopf, verfolgen den früheren Profi noch immer. Sie sind der Grund, warum Anicic in eine Schublade gesteckt wurde, aus der er selbst nach bald 25 Jahren, nicht so leicht herauskommt. In der Schublade steckt: Ein arroganter Schnösel, der dicke Autos fährt und eine große Klappe hat.

Es war ja auch eine wilde Zeit damals, in der Saison 1992/93, als Dragoslav Stepanovic den gerade mal 18-jährigen Anicic im Auswärtsspiel gegen die Bayern für die Startelf nominierte. Die Eintracht unterlag den Bayern zwar 0:1, doch der Auftritt des Jünglings begeisterte viele – und auf Michael Anicic prasselte die ganze mediale Wucht hernieder. Noch am selbst Abend war er Gast im Aktuellen Sportstudio, er trat im grellen Dandyanzug auf, bald hatte er eigene Autogrammkarten und kutschierte einen BMW. Er ließ sich halbnackt unter der Dusche fotografieren, fand das obercool und hatte noch kein Dutzend Bundesligaspiele auf dem Buckel. Dann lehnte er ein Angebot des FC Bayern ab, die ihm weniger geboten hätten, als er bei der Eintracht bekam.

Heute würde Anicic, verheiratet und Vater einer 14 Jahre alten Tochter, manches anders machen. „Ich habe durch meine Naivität Fehler gemacht, ganz klar“, sagt er. „Ich habe mir vieles selbst eingebrockt.“ Aber es sei seinerzeit auch niemand da gewesen, der ihn gebremst oder der ihm mit Rat und Tat zur Seite gestanden hätte. Auf das Rampenlicht war der gebürtige Frankfurter nicht vorbereitet. Heute gingen Anfragen von Medien über fünf Schreibtische, ehe ein junger Spieler zu einem Interviewtermin dürfe. „Damals hieß es: Geh‘ einfach.“

Und als es dann nicht mehr so gut lief, schlug die Kritik gnadenlos zu. „Viele vergessen, dass auch Profis, die im Mittelpunkt stehen, Menschen sind. Viele sagen, die verdienen so gut, so viel Geld, also müssen sie auch funktionieren.“ So einfach freilich ist es nicht. Sein Image jedenfalls war über viele Jahre nicht das beste. „Viele haben über mich geurteilt, ohne je mit mir geredet zu haben.“

Bei der Eintracht hat er zwischen 1992 und 1996 35 Spiele gemacht und fünf Tore erzielt. Dann begab sich der Stürmer auf Wanderschaft – bis zu seinem Karriereende in 2009 bei Wormatia Worms spielte er für 13 Klubs, darunter dreimal für Darmstadt 98. Er stürmte in Israel bei Hapoel Haifa und einige Jahre in Österreich (Ried und Graz), seine beiden schönsten Stationen. Er spielte in Freiburg, Jena, Mannheim und Eschborn – und wo er auch spielte, schoss er verlässlich Tore. Selbst jetzt noch, wenn er in der Eintracht-Traditionself um Karl-Heinz Körbel kickt, hat Anicic oft die meisten Buden gemacht.

Geregelter Tagesablauf

Nach seiner Karriere als Aktiver hat er sich als Trainer versucht; er war Trainer beim SC Ober-Rosbach und sportlicher Leiter bei SV Fischbach, dort wo er auch lebt. Er trainierte Talente in seiner eigenen Fußballschule, bot Fördertraining für Kinder an. Zeitweise hat Michael Anicic versucht, einen Fuß in die Beraterszene zu bekommen, aber das hat nicht geklappt.

Vor etwa zwei Jahren hat er sich ein bisschen aus dem Fußball zurückgezogen. Vieles sei ihm über den Kopf gewachsen, er wollte was anderes machen. „Ich wollte endlich mal einen geregelten Tagesablauf haben, den ich vorher nie in meinem Leben hatte.“ Nun arbeitet er, von 7 bis 17 Uhr, als Verwalter, er kümmert sich um zehn Häuser, schaut nach dem Rechten. Vom Fußball kann er dennoch nicht lassen, dreimal die Woche trainiert er die in der Gruppenliga spielende A-Jugend der Spielvereinigung Oberrad.

Den momentanen Weg der Eintracht findet er toll. Das Ziel müsse sein, jedes Jahr um die Europa League zu spielen. Und er hält es für wichtig, dass frühere Eintracht-Profis beim Klub gehalten und in irgendeiner Form eingebunden werden, als Trainer für Jugendmannschaften zum Beispiel.

