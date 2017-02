Taleb Tawatha: Der Schattenmann auf links

Taleb Tawatha tut sich schwer, bei Eintracht Frankfurt Fuß zu fassen: „Immer 100000 Prozent geben“ .

Es ist ja nicht so, dass Taleb Tawatha nicht gewarnt worden wäre. „In der Bundesliga“, hatte ihm im vergangenen Frühsommer sein israelische Landsmann Almog Cohen mit auf die weite Reise gegeben, „in der Bundesliga gibt es zwei Arten von Mannschaften: Die einen, die spielen, und die anderen, die arbeiten.“ Eintracht Frankfurt hat der Mittelfeldspieler des FC Ingolstadt, am Samstag Gegner im Stadtwald, unter der Rubrik „arbeiten“ verortet. Und das bedeute: „Du musst immer 100.000 Prozent geben, im Training wie im Spiel. Und du musst topfit sein.“ Taleb Tawatha hat da ein bisschen schlucken müssen, aber dann hat er sich gesagt: „Augen zu und durch.“ So ein Wechsel von Maccabi Haifa in die Bundesliga ist kein einfacher Schritt, und es gibt nicht so viele israelische Profis, die ihn gegangen sind.

Wenige Wochen Training unter Niko Kovac haben Taleb Tawatha vor allem in einem bestätigt: „Almog hatte absolut Recht.“ Die Härte im Training, das Tempo und vor allem die Intensität des täglichen Übens waren anfangs viel zu hoch für den schmächtigen Tawatha, der in Frankfurt einen Vertrag bis 2019 unterschrieben hat. Die körperliche Umstellung war so schwer für ihn, dass er im Training nicht mithalten konnte, pausieren musste und sich gleich einen kleinen Leistenbruch zugezogen hatte.

Der Wechsel Tawathas nach Frankfurt, übrigens mit 1,3 Millionen Euro Ablöse der teuerste Frankfurter Transfer, hatte in Israel hohe Wellen geschlagen. Und Maccabi Haifa sei auch nicht besonders gut zu sprechen gewesen auf den Spieler, der Klub wollte seinen Linksverteidiger nicht so einfach ziehen lassen. „Manche haben mit nicht viel Gutes gewünscht“, sagte Tawatha. Und als er dann in seinem allerersten Pflichtspiel für die Eintracht Ende Oktober, im Pokal gegen den FC Ingolstadt, vor lauter Aufregung nicht besonders gut spielte und in den Zeitungen mit Note sechs bewertet wurde, nahm man das im Heimatland als Beleg dafür, dass er es nicht schaffen würde in Europa.