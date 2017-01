Trainingslager: Dem Schmerz getrotzt

Eintracht Frankfurt sieht sich nach zehn Tagen Abu Dhabi für den Ernstfall gewappnet. Die Einstellung imponiert Fredi Bobic: „Wir müssen die Spieler gar nicht mehr so antreiben.“

Der Schwabe an sich, sagt Fredi Bobic, neige ja ganz gerne dazu zu meckern. Er nennt das bruddeln. Der Hesse kennt das auch nur allzu gut, und weil also Schwaben und Hessen (und noch ein paar andere) in Abu Dhabi mehr als zehn Tage in einem Trainingscamp dicht an dicht zusammenlebten und Fußball spielten, hätte es sein können, dass ein gewisser Unmut hochgekocht wäre. Den gab es aber nicht. „Wir Schwaben meckern oft“, grinst Bobic, aber dieses Mal gelinge ihm das nicht. Doch halt, „einen Tag hat es hier Nebel gegeben.“

Nun lassen sich Berichte von absolvierten Trainingslagern, die ein Reinfall gewesen waren, in den vergangenen 30 Jahren an den Fingern einer Hand abzählen. Noch jedes Camp war ein voller Erfolg, noch nach jeder Vorbereitungszeit waren die Verantwortlichen zufrieden mit Verlauf und Arbeitsbedingungen. Doch ernst wird es erst in einer Woche.

Natürlich war somit auch Eintracht Frankfurt vollauf zufrieden mit dem Abstecher in die Wüste. „Das, was wir uns vorgenommen hatten, haben wir erreicht“, fasste Armin Reutershahn am Freitagvormittag nach der Trainingseinheit seine Eindrücke der gut zehn Tage zusammen. Es war Armin Reutershahn, der diese kleine Bilanz zog, denn sein Chef, Niko Kovac, war noch immer nicht in der Lage, auf dem Platz zu stehen. Eine fiebrige Erkältung hatte den Mann ins Bett gezwungen, die letzten Trainingseinheiten gestalteten seine Co-Trainer. Immerhin, so verriet Bruder Robert, werde man Niko transportfähig bekommen.

Am Sonntagmorgen steigt die Eintracht-Entourage ins Flugzeug und fliegt in die Kälte. Dort, in Frankfurt, erwartet die Kicker nichts Gutes, ein Temperaturunterschied von gut und gerne 30 Grad ist nicht ohne. Und natürlich hoffen die Fußballlehrer unisono, dass die Kicker nicht gleich krankheitshalber ausfallen.

Selbstverständlich hat Kovac, solange er noch im Vollbesitz seiner Kräfte war, die Trainingsintensität hoch gehalten. Dass das Wintertrainingslager nicht ganz so anstrengend werden würde wie das im Sommer, habe man ihm in Frankfurt erzählt, sagte Torwart Lukas Hradecky. „Davon habe ich aber nichts bemerkt.“

„Die Mannschaft hat viel Schweiß gelassen“, lobte auch Bobic, viele seien auch „über den Schmerz hinausgegangen“. Beeindruckt zeigte sich der Sportvorstand auch vom Fleiß der Profis, die klaglos alle Einheiten mitgemacht und darüber hinaus noch Extraschichten geschoben haben. „Um Erfolg zu haben, muss man diese Dinge eben tun.“ Es sei eben „keine Selbstverständlichkeit, nach der Vorrunde 29 Punkte zu haben. „Dafür haben wir enorm viel getan.“

Fredi Bobic, der durchaus entspannt in Abu Dhabi auftrat, registrierte aber auch anerkennend, dass sich vieles von dem, was die neue Sportliche Führung an Professionalität, Seriosität und Arbeitsethos sehen will, schon bei den Spielern angekommen ist. „Wir müssen sie gar nicht mehr so antreiben. Das hat sich alles schon eingespielt.“ Er sieht eine gewisse Routine in den alltäglichen Abläufen. Nach wie aber lebten die Trainer diese Professionalität vor.

Doch trotz aller Intensität hat es verletzungsbedingt so gut wie keine Ausfälle gegeben: Einzig Neuzugang Andersson Ordonez hatte sich relativ früh das Außenband im Knie gedehnt, er fiel mehr als eine Woche aus. Ohnehin war mit dem Ecuadorianer nicht gleich geplant worden, er solle sich nach und nach in die Mannschaft integrieren.

Interesse an Duljevic

Eintracht Frankfurt aus Sicht der FR-Sportredaktion - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Dazu musste Szabolcs Huszti ebenfalls fast sieben Tage auf Ballarbeit verzichten, den Techniker aus Ungarn plagten Achillessehnenbeschwerden. Am Dienstag, beim ersten Training in Frankfurt, soll er aber wieder voll einsteigen. Ob es für ihn bis zum Saisonstart in Leipzig in genau einer Woche reicht, ist noch offen.

Reutershahn gibt sich aber optimistisch, zudem hat Huszti an Grundlagen ja nicht besonders viel versäumt. Während der zehn Tage hat die Sportliche Führung vorsichtshalber immer mal wieder Spieler aus dem Trainingsbetrieb genommen, um nur ja keine Verletzungen zu riskieren. Zuletzt machten Jesus Vallejo (Knie), Branimir Hrgota (Knie) und Danny Blum (Innenband) weniger, das seien aber eine reine Vorsichtsmaßnahmen.

Der Schwerpunkt der Arbeit auf der Arabischen Halbinsel lag darauf, den Spielern mehr Geschwindigkeit zu vermitteln, sie bis zum Saisonstart frisch zu bekommen und Lösungen an die Hand zu geben, wie sie sehr defensiv agierende Mannschaften, vornehmlich im eigenen Stadion, ausspielen können. Gerade im taktischen Bereich hat Niko Kovac eine Menge gemacht, hat immer wieder offensives Überzahlspiel trainiert. Und im Spiel gegen den chinesischen Erstligisten Changchun Yatai habe man eine Menge dieser neu einstudierten Spielzüge schon sehen können. „Das hat gut geklappt“, resümierte Armin Reutershahn, auch wenn der Gegner alles andere als erstklassig gewesen sei.

Mehr dazu

Am heutigen Samstag freilich wartet ein Widersacher von anderem Schrot und Korn, Zenit St. Petersburg hat sich die Eintracht als letzten Sparringspartner vor dem Saisonstart ausgesucht. Nach diesen 90 Minuten dürfte man ein klein wenig besser wissen, wo Eintracht Frankfurt steht, selbst wenn Testspiele wahrlich nicht allzu ernst genommen werden sollten. „Wir sind im Kopf ja praktisch schon auf der Heimreise“, sagte auch Bobic.

Weiterhin im Kader bei Eintracht Frankfurt befindet sich Stürmer Haris Seferovic. Am Stand der Dinge habe sich nichts geändert, weiterhin habe er, Bobic, keinerlei Kontakt zu Benfica Lissabon, das, wie es heißt, durchaus Interesse an einer Verpflichtung des Schweizer Stürmers bekundet hat. „Es liegt nichts vor. Das ist keine Notlüge, sondern die Wahrheit“, betonte Bobic.

Womöglich aber tut sich bei der Eintracht personell noch was. „Ich kann nicht ausschließen, dass noch jemand dazukommen könnte“, sagte er gestern in Abu Dhabi. „Es war stiller auf dem Markt, aber jetzt kommt durch die, die richtig bewaffnet sind, Bewegung rein.“

Die Eintracht soll ein Auge auf Haris Duljevic von FK Sarajevo geworfen haben. Der 23 Jahre alte bosnische Nationspieler ist einer für das linke Mittelfeld, soll 1,3 Millionen Euro kosten. Allerdings sind auch der Hamburger SV und Celtic Glasgow interessiert. Duljevic gilt bosnischen Quellen zufolge als der beste Spieler, den der Balkanstaat seit Edin Dzeko hervorgebracht hat. Keine so schlechte Referenz.