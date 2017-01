Trainingslager: Eintracht siegt 3:0

Der Sieg gegen den chinesischen Erstligisten Changchun gibt der Eintracht ein gutes Gefühl für die nächsten Trainingstage in Abu Dhabi.

Lukas Hradecky hat den gestrigen Arbeitstag zu einem kleinen Familientreffen nutzen können. Am Abend spielte er in aller Freundschaft gegen den chinesischen Erstligisten Changchun Yatai, bekam keinen einzigen Ball aufs Tor und gewann nach den Toren von Branimir Hrgota (67., 77.) und Haris Seferovic (11.) standesgemäß 3:0 (1:0). Nur einen Abschlag von ihm entfernt trainierte die finnische U20-Nationalmannschaft – und da spielte sein jüngere Bruder Matej mit. So klein kann die Welt sein.

Eintracht siegt im Testspiel Eintracht Frankfurt gewinnt das erste Testspiel im Trainingslager gegen den chinesischen Club Changchun Yatai Emspor locker mit 3:0.

Gegen einen völlig harmlosen Gegner kamen die Hessen zu einem lockeren Erfolg, der leicht höher hätte ausfallen können. Trainer Niko Kovac war dennoch im Großen und Ganzen zufrieden, Spielwitz und Spielfreude hatte er gesehen. „Sinn und Zweck des Spiels wurden erfüllt.“ Die Eintracht ließ gegen sehr defensive, allenfalls drittklassige Chinesen den Ball laufen, erspielte sich viele Tormöglichkeiten und versuchte, die massierte Defensive auszuspielen. All das wollte Kovac sehen. „Wir haben vieles gut gemacht.“ Überbewerten wollte er den Test aus guten Gründen aber nicht.

Die Eintracht spielte mit Hradecky (46. Bätge); Vallejo, Hector, Zorba; Cetin (46. Chandler), Oczipka (46. Hasebe); Fabian (46. Gacinovic), Barkok (46. Mascarell), Besuschkow; Meier (46. Rebic), Seferovic (46. Hrgota).