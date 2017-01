Wüste Söhne: Kein Spaß

All überall in Abu Dhabi wird gewerkelt und geschraubt, natürlich von unterbezahlten Gastarbeitern aus Indien, Pakistan oder Indonesien, die in miesen Unterkünften leben müssen. Der Scheich lässt arbeiten.

Wir wüsten Söhne fühlen uns ja in der Wüste mittlerweile so wohl wie, äh, der berühmte Fisch im Wasser, auch wenn das vielleicht nicht gerade das passende Bild ist, Wüste und Wasser. Wobei: Wasser ist schon da, salziges zwar, aber gebändigtes. Das Meer vor unserer bescheidenen Herberge kommt so sanft daher wie ein stiller, kühler Bergsee. Kühl passt auch nicht so ganz, tagsüber wird es hier in Abu, wie wir wüsten Söhne unsere zweite Heimat längst nennen, locker 23, 24 Grad, und so mancher unbedachten Touristin hat die Sonne rote Bäckchen ins Gesicht gezaubert. Wir schweifen ab.

In diesem Jahr ist viel passiert beim Vater der Gazelle, wie Abu Dhabi übersetzt heißt. Es ist noch mehr gebaut worden, noch mehr Paläste, noch höhere Hotelanlagen, noch breitere Straßen, und ein Ende des Baubooms ist nicht in Sicht.

All überall wird gewerkelt und geschraubt, Beton gegossen und werden Leitungen verlegt, natürlich von unterbezahlten Gastarbeitern aus Indien, Pakistan oder Indonesien, die in miesen Unterkünften leben müssen. Der Scheich lässt arbeiten, das ist hinlänglich bekannt, und steuert viel lieber seinen Lamborghini, Ferrari oder Jaguar mit heulendem Motor über die Corniche oder andere sechs-, sieben- oder achtspurigen Stadtautobahnen. Oder er lässt den Adler fliegen (es ist nicht Attila!) und das Kamel rennen. Macht ja auch mehr Spaß. Und wenn Geld ohnehin keine Rolle spielt.

63 000 Dollar beträgt das jährliche Pro-Kopf-Einkommen eines Abu Dhabiers, wenn man das so sagen darf. Es ist das dritthöchste der Welt, ohnehin ist Abu Dhabi mit dem fünftgrößten Erdölvorkommen der Welt eines der reichsten Länder dieses Planeten. Zehn Prozent des weltweiten Erdölvorkommens ist hier konzentriert. So ganz große Sorgen muss man sich also nicht machen. Dort legt ein Geschäftsmann schon mal umgerechnet zehn Millionen Euro auf den Tisch des noblen Hauses, nur um sich das Nummernschild mit der Nummer „eins“ für seine Limousine zu sichern. Völlig normal in einem Land, das Weltrekordhalter in knapp 30 Kategorien ist: Hier bei uns steht das teuerste Hotel der Welt, der größte Vergnügungspark und kann im dicksten Buch der Welt geblättert werden, es ist halt 1000 Kilo schwer.

Wir wüsten Söhne sind aber nicht zum Spaß da, wahrlich nicht. Ein umfangreiches Arbeitspensum liegt vor uns, Empfänge, Pressekicks, Interviewrunden, Gespräche am Rande der Bande, und natürlich müssen wir den Profis genau auf die Füße gucken.

Damit auch alles gut wird bis Mitte Mai. Und wenn nicht? Scheichegal.