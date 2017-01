Wüste Söhne: Navi im Zimmer

Fünfmal am Tag ruft der Muezzin zum Gebet, das ist schön. Schön unheimlich. Die Glosse aus Abu Dhabi.

In Abu Dhabi gibt es eine Menge Moscheen. Natürlich lässt man sich hier auch auf dem Gebiet des Glaubens nicht lumpen, klotzen statt kleckern, bleibt die Devise: Die Scheich-Zayid-Moschee ist, logisch, die achtgrößte der Welt, vielleicht auch die siebtgrößte, sie hat 545 Millionen Dollar gekostet, bietet 40 000 Gläubigen Platz. Der handgearbeitete Teppich aus dem Iran, auf dem sich Betende niederlassen, bedeckt eine Fläche von etwa 5600 Quadratmetern und wiegt 47 Tonnen. Der blütenweiße Marmorboden ist mit Gold durchzogen, Tausende von mit Swarovski-Kristallen besetzte Kronleuchter leuchten die Pracht aus. Die Moschee trägt den Namen des Gründers der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Zayid Bin Sultan Al Nahyan, er ist hier begraben. Fotos, gar Selfies, dürfen nicht von der Grabstätte gemacht werden.

Fünfmal am Tag ruft der Muezzin zum Gebet, das ist schön. Schön unheimlich. Aus Lautsprechern ertönt Allahu Akbar, wir wüsten Söhne bekommen da manchmal eine Gänsehaut, manchmal wachen wir frühmorgens davon auf, das ist nicht schön. Die Einheimischen wenden sich dann zum Gebet gen Mekka zur Kaaba, dem höchsten Heiligtum des Islam.

Doch in welche Richtung müssten wir wüsten Söhne uns eigentlich zum Gebet verneigen, wenn wir denn beten wollten? Wo liegt dieses Mekka eigentlich?

Dafür gibt es Zeichen, oft an der Wand, und die muss man lesen können. Ein Zeichen heißt: Qibla. Das ist, man ahnt es, arabisch, was wir wüsten Söhne nach fünf Jahren Abu Dhabi und einem Abstecher nach Doha nahezu akzentfrei beherrschen, und bedeutet: Gebetsrichtung, also so etwas wie ein frühes islamisches Navi. Die Qibla gibt es überall in der islamische Welt, um den Gläubigen zu zeigen, wo Mekka liegt und in welche Richtung sie zu Boden gehen müssen. Das steht schon im Koran, Sure 2, Vers 144, wenn wir wüsten Söhne uns recht erinnern. Ohnehin haben die Araber schon sehr früh ein besonderes Faible für Astronomie und Himmelsmechanik entwickelt. Und Allah hat’s auch gefreut.

In unserem Hotelzimmer zum Beispiel ist eine solche Qibla an der Zimmerdecke angebracht. Sie ist ein bisschen profan, wenn wir das mal kritisch anmerken dürfen, ein simpler Pfeil. Der zeigt nach links, dort, wo Saudi-Arabien liegt, also hinter uns, irgendwie. Wir wüsten Söhne freilich wissen nicht, was passiert, wenn wir uns in die falsche Richtung betend verneigen. Hört uns da oben dann keiner?

Dummerweise zeigt die Qibla nicht den Weg an, der Eintracht Frankfurt geradewegs in die Europa League führt. Wäre ja zu einfach. Aber auch scheichegal. Schaffen die auch ohne Qibla.