Wüste Söhne: Tschüss Scheich

Das Trainingslager ist vorbei. Eintracht Frankfurt verlässt Abu Dhabi und fliegt wieder heim ins kalte Frankfurt. Es ist eine gewöhnungsbedürftige Welt, die die Wüsten Söhne nun verlassen.

Die Karawane zieht weiter. Und dass der Sultan Durst hat, steht auf einem anderen Blatt. Ein Bierchen in Ehren nach der sehr trockenen Phase auf der arabischen Halbinsel wird niemandem verwehrt, oben in Ray’s Bar in einem der Etihad Towers, ziemlich weit oben sogar, näher den Sternen als dem Boden.

Zehneinhalb Tage waren wir wüsten Söhne nun am Persischen Golf, in einem Emirat zwischen Disney- und Morgenland mit Moscheen, Minaretten und vielen, vielen Moneten. In einem Land, das einst der Wüste abgetrotzt wurde, in dem ein buntes Völkergemisch lebt, Seite an Seite, oft nebeneinander, selten miteinander, ein Land, das sich aber immerhin um Liberalität, vielleicht auch Offenheit bemüht, soweit wir Wüstensöhne das beurteilen können.

Es ist eine gewöhnungsbedürftige Welt, die wir nun verlassen – künstlich aus dem Boden gestampft, ohne Hintergrund, wenig authentisch, mit klotzigen Türmen und Hochhäusern, künstlichem Strand und gebändigtem Meer, mit dem teuersten Hotel der Welt, in dem man sich auf dem Weg zum Speisesaal verlaufen kann und in dem 2000 Angestellte fünf Kilogramm essbares Blattgold im Jahr auf Cappuccino und Dessert streuen und alle drei Tage mehr als 10 000 Rosen zur Dekoration verarbeitet werden.

Das alles und noch viel mehr bietet Abu Dhabi, eines der sieben Emirate, mit bedeutenden Ressourcen an Erdöl und Gas ausgestattet. Es ist ein Land der begrenzten Unmöglichkeiten. Limits gibt es kaum, zumindest nicht solche, die einem Mangel an Geld entspringen könnten.

Werden wir das vermissen? Den Ruf des Muezzin über Lautsprecher fünfmal am Tag? Die verschleierten Frauen? Die blütenweißen, knöchellangen Gewänder der Männer? Die billigen Taxis? Den unglaublichen Reichtum? Das ewig Bauen und Werkeln? Wir werden sehen.

Was wir vermissen werden, ist der ewig wolkenlose Himmel. Die angenehmen Temperaturen, während zu Hause die Lieben bibbern. Den Orangensaft am Rande des Trainingsgeländes. Die leckeren Vorspeisen, mutabbal, die gebackenen Auberginen, hommus, der Püree aus Kichererbsen, tabouleh, einen leckeren Salat, und natürlich sis tavuk, marinertes, gegrilltes Hühnerfleisch am Spies in unserer foodstreet, ganz in der Nähe von der al Khaleej al Arabi Street. Und natürlich die Corniche, die Prachtstraße Abu Dhabis, wo in den Parks und Grünanlagen sich die Menschen des abends zum Picknick treffen, bei einer Shisa und leckeren Spezialitäten und den Feierabend genießen.

Ma a s-salama, wie es hier heißt. Tschüss! Ob es ein Wiedersehen gibt, ist offen. Im nächsten Jahr wird Eintracht Frankfurt nicht in die Wüste reisen, dazu ist die Zeit zu knapp. Scheichegal.