Frankfurt: Eiskalte Narren

Bei strahlendem Sonnenschein ziehen die Karnevalisten durch Frankfurt. Beim Neujahrsempfang im Römer versucht sich der Oberbürgermeister im Reimen.

Am Sonntagvormittag ist es in der Innenstadt vergleichsweise still. Wenig Autolärm ist zu hören. Daher tönt die Blasmusik, die vom Friedrich-Stoltze-Platz kommt, auch in umliegende Straßen.

Zum Start der närrischen Kampagne werden das Fastnachts-Prinzenpaar und Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) in einer Kutsche zum Römerberg gefahren. Das Fanfarencorps Bonames begleitet sie und spielt sich schon mal warm. Bei eisigen Temperaturen, trotz strahlenden Sonnenscheins, scheint das auch nötig zu sein. In einer Pause reiben sich Mitglieder der Musikgruppe in den schwarz-roten Uniformen die Finger, die zwar unter weißen Lederhandschuhen stecken und wohl dennoch ausgekühlt sind.

Die Stimmung auf der Kutsche sei „erfreut und vergnügt“, lassen Prinzessin Angie I. und OB Feldmann wissen. Nach einem Geburtstagsständchen für die Assistentin des Zugmarschalls, Sylvia Fritsch, setzt sich der Tross, dem auch eine Garde aus Schwellköppen angehört, in Bewegung.

Durch die Bleidenstraße und die Neue Kräme geht es zum Römer-Rathaus. Schaulustige am Wegesrand zücken ihre Handys und fotografieren. Einige begleiten den kurzen Umzug. Darunter sind auch Nathalia und Acauan Cunha. Das Paar aus São Paulo in Brasilien ist mit ihren Eltern auf Deutschlandreise. Zufällig hätten sie das Geschehen gesehen und seien spontan aus dem Bus gestiegen. „Süß“, findet er den Aufzug. Sie zeigt sich überrascht, dass der deutsche „Carnival“ im Winter gefeiert werde. Aber die Akteure hätten ja „warme Kostüme“ an.

Eiskalte Narren Drinnen versucht sie OB Peter Feldmann im Reimen... Foto: Rolf Oeser Foto: Rolf Oeser « zurück 1 | 4 weiter »

Außerdem geht es, am Römer angekommen, direkt ins beheizte Rathaus. Mittlerweile ist die Besucherzahl angestiegen und mehrere Hundert Fastnachter, teils verkleidet, schieben sich über eine schmale Treppe ins Foyer vor der Wandelhalle im ersten Stock.

Dort hat die Skyline Bigband des Frankfurter Musikvereins das Fanfarencorps abgelöst und spielt minutenlang den Narrhalla-Marsch, ehe Feldmann ans Mikrofon tritt. Er versuche sich mal wieder im Reimen, verkündet er. Einige Beispiele sind: „Frankfurt ist doch toll, sonst wär’s hier heut’ Morgen net so voll“ oder „Frankfurt gefällt, hier trifft sich die ganze Welt“. Die Stadt sei „international in Wirtschaft, Sport und Karneval“.

Als er bei der Begrüßung ausgewählter Gäste beim Namen der Bundestagsabgeordneten Ulli Nissen (SPD) kurz stockt, wird der Aussetzer mit dem klassischen, närrischen Bedauern im Chor ausgedrückt. Prinz Patrick I. hält seine Rede erkältungsbedingt kurz und wünscht sich nur schönes Wetter für die gesamte Kampagne. „Das kann sich gern bis Aschermittwoch so hinziehen“, sagt er. Ehe 46 Narren für ihre Verdienste in der Frankfurter Fastnacht ausgezeichnet werden, meldet sich der Präsident des Großen Rates, Axel Heilmann, zu Wort. „In Washington redet ein Präsident und es regnet, in Frankfurt reden zwei und es scheint die Sonne“, sagt er an Feldmann gerichtet und in Anspielung auf die Amtseinführung des US-amerikanischen Präsidenten Trump.