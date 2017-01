„Ballerina“: Kampf der Tänzerinnen

Von Cornelia Geissler

Der Animationsfilm „Ballerina“ entführt ins Paris zur Zeit des Eiffelturm-Baus. Die Bilder des Films verzaubern die Zuschauer.

Balletttänzerin zu werden, gehört zu den typischen Mädchenträumen. Und wenn Jungen darüber nachdenken (sofern sie einen Gedanken an das Thema Ballett verschwenden sollten), sehen sie Püppchen in Tutu mit Spitzenschuhen vor sich – nichts aus ihrer Welt. So eine mag zwar auch dem Mädchen Félicie in ihren Träumen erscheinen, doch der Animationsfilm „Ballerina“ zeigt sie meist in zerschlissener Kleidung, wild und quirlig. Das ist ein handfestes Abenteuer, mit Kämpfen und Verfolgungsjagden in Atemanhalt-Spannung, mit Streit und Neid, aber auch Freundschaft, deren Wert sich beweist. Ballett kommt auch vor, aber durchaus in einer Dosierung, die für Menschen erträglich ist, die dem Tanz weniger zugetan sind.

Szenen aus „Ballerina" Ein handfestes Abenteuer, mit Kämpfen und Verfolgungsjagden in Atemanhalt-Spannung, mit Streit und Neid, aber auch Freundschaft, deren Wert sich beweist.

Zunächst erleben wir Félicie und ihren Freund Victor in einem Waisenhaus, das wirkt wie aus einem englischen Roman: Die Aufseher sind grimmig, die Schlafsäle riesig, die Aufgaben unübersichtlich. Vergnügungen gibt es keine. Dennoch hüpft und purzelt Félicie wie ein Springball um Victor herum. Sie wäre so gern eine Tänzerin wie das bewegliche Figürchen in einer kleinen Spieldose, die sie als einzige Erinnerung an ihre Mutter behalten hat. Victor wiederum träumt davon, Erfinder zu werden oder wenigstens Ingenieur, er kann das Döschen seiner Freundin reparieren, wenn es hakt. Er zeigt ihr eine Postkarte vom Pariser Opernhaus und beide beschließen, in die Stadt zu fliehen. Das eigentliche Abenteuer beginnt.

Der Film spielt nun im Paris gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als der Eiffelturm noch im Bau war (und Victor bei dessen Konstrukteur unterkommt) und die Oper mit ihrem Ballett auf dem Gipfel der Hochkultur strahlte. Die Gestalten sehen in dieser 3D-Welt künstlich aus und wirken zugleich real, mit puppenhaften Statur, einer extremen Beweglichkeit und reichlich menschlichem Ausdruck in den Gesichtern. Die Bildästhetik erinnert an den Steampunk, an retrofuturistische Bilder wie in „Jack und das Kuckucksuhrherz“ der Franzosen Stéphan Berla und Mathias Malzieu von 2014; viele technische Details des Eiffelturm-Baus wie der Bühne sind sorgsam gestaltet.

Drama mit märchenhaften Elementen

Es entfaltet sich ein Drama mit märchenhaften Elementen. Eric Summer und Eric Warin, die Erfinder der Geschichte, machen es Félicie nicht leicht, an ihr Glück zu kommen, überhaupt eine Bleibe in der Stadt zu finden, zum Vortanzen zugelassen zu werden. Sie gewinnt eine – zunächst strenge, abweisende – Vertraute, erhält einen Tanzpartner und gar die Aussicht auf die große Chance. Doch der Spruch Qualität kommt von Qual, der ja fürs Ballett zuallererst gilt, wird von den Filmemachern sehr ernst genommen. Ein bisschen durch den Speisesaal im Waisenhaus zu hüpfen, reicht nicht. Und als Félicie ernsthaft zu trainieren beginnt, kommen neue Probleme hinzu, die Konkurrenz mit einem anderen Mädchen, feindlich gesinnte Erwachsene. Auch das Verhältnis zu ihrem besten Freund wackelt.

Bald sehen Abenteuer- und Tanzszenen ähnlich intensiv und fesselnd aus: Die einen wegen der aberwitzigen Geschwindigkeit und der Handlungsorte auf Dächern und dem Gerüst des Eiffelturms, die anderen wegen der technischen Perfektion klassischer Ballettschritte und -sprünge und deren Übertreibung ins Fantastische. Was heute Breakdancer als Battle ausfechten, machen im Film zwei Mädchen mit Pirouetten und waghalsigen Sprüngen. Sie bewegen sich, wie es in einem Realfilm niemals möglich wäre – auch wenn die Vorlagen von einer Tänzerin erarbeitet wurden. Das Geheimnis ihres Erfolgs liegt bei Félicie selbst. Darauf muss sie erst kommen. Die Bilder verzaubern und die Handlung macht Mut, beharrlich für seine Träume zu kämpfen.

Ballerina. Animationsfilm 3D. F 2016. Regie: Eric Summer, Eric Warin. 89 Min.