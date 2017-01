„Manchester by the Sea“: Depression ist keine Heldenreise

Klassische Fallstudie um die Depression eines Mannes und sein tiefes Schuldgefühl: Casey Affleck in Kenneth Lonergans meisterhaftem Oscar-Favoriten "Manchester By the Sea".

Hollywood zeigt uns Krankengeschichten gern als Heldenreisen, an deren Ende wenn nicht die Genesung so doch wenigstens ein etwas edleres Sterben steht. Auch seelische Erkrankungen fügen sich leicht in dieses Raster. Das amerikanische Kino liebt die Psychologie, es liebt die Seelenqualen, noch mehr aber liebt es ihre Auflösungen.

„Manchester by the Sea“ ließe sich in diese lange Geschichte filmischer Krankheitsstudien einordnen. Es ist, wenn man so will, eine klassische Fallstudie um die Depression eines Mannes und sein tiefes Schuldgefühl, dessen tragische Ursache erst spät in einer Rückblende enthüllt wird. Doch es gibt keinen Psychologen darin, keine Therapie und keinen „way to go“. Die verhangenen Himmel der kleinen Küstenstadt in Massachusetts geben die Stimmung vor, und wenn es einen Silberstreif am Horizont gibt, dann ist er nur eine Nuance im ewigen Blaugrau.

Casey Affleck spielt die Hauptrolle des Bostoner Hausmeisters Lee Chandler als einen Mann, der seine Ansprüche an das Leben auf das bloße Funktionieren reduziert hat. Das Nörgeln der Kunden prallt ebenso an ihm ab wie die Avancen einer attraktiven Frau. Sein einziger Luxus ist das einsame Bier an der Bar. Er lebt wie ein Strafgefangener, der sich jeden Besuch verbeten hat.

Berührende Begegnungen mit unterdrückter Emotionalität

Nun aber hilft es nichts, wenigstens vorübergehend muss er seinen unwirtlichen Schutzraum verlassen und in seinen Heimatort fahren. Sein Bruder, den man in einer frühen Filmszene als lebenslustigen Erfolgsmenschen und Hobby-Kapitän kennenlernt, hat einen Herzinfarkt erlitten. Als Lee eintrifft, ist er schon zu spät, und er muss dessen Sohn, dem 16-jährigen Patrick, die Todesnachricht übermitteln.

Es liegt eine berührende Spannung in den Szenen dieser beiden Figuren und ihrer unterdrückten Emotionalität: Der Verschlossenheit des depressiven Mannes steht das Schutzbedürfnis des Pubertierenden gegenüber, das ebenfalls einen unsichtbaren Panzer generiert. Wie sich bald herausstellt, werden beide erst einmal zusammen leben: Da die alkoholkranke Mutter seit Jahren aus dem Leben ihres Jungen verschwunden ist, gilt er de facto als Waise. Testamentarisch hat sein Vater nun Lee mit der Vormundschaft beauftragt, offensichtlich mit der Absicht, auch diesen wieder ins Leben zurückzuführen.

Das klingt wie das Versprechen eines nach Harmonie strebenden Hollywoodfilms, aber so ist das Leben selten, und Filmemacher Kenneth Lonergan wäre der letzte, der daran glauben würde (Seine eigene Karriere ist alles andere als ein Hollywoodfilm; sein vorausgegangener Film „Margaret“ war wegen eines Rechtsstreits fünf Jahre lang nicht zu sehen; heute gilt er als Meisterwerk, das kaum jemand kennt).

„Manchester by the Sea“ bleibt dem Zuschauer das Versprechen von Erlösung schuldig, indem er die seelische Erkrankung, von der er erzählt, so ernst nimmt, wie sie ist. Widerstrebend übernimmt Lee die Rolle des Vormunds, unfähig, dem Jungen jene emotionale Zuversicht zu geben, die ihm selber fehlt.

Casey Affleck spielt diese Rolle wie in einem unsichtbaren Käfig: Man spürt ab und zu die Sehnsucht nach einem Ausbruch, doch umso mehr die Unfähigkeit, irgendetwas dagegen zu tun. Man kann dieses Spiel, dem der Oscar sicher ist, nicht einfach als bloßes Understatement feiern. Es ist eine hochkomplexe Leistung, alles andere als intuitiv, sondern analytisch und präzise.

Als sich wegen des vereisten Friedhofsbodens die Beerdigung um Monate verschiebt, leidet der Junge sehr darunter. Man sollte denken, den Boden aufzubaggern wäre ein technisches Problem, das sich lösen ließe, erst recht für einen Hausmeister. Doch zu Heldentaten ist sein Onkel nicht in der Lage. Er kann sich einfach nicht verbiegen, er kann wenig mehr als existieren.

Es ist faszinierend, wie großartig jede einzelne Szene ausgespielt ist, wie scheinbare Zufälligkeiten in diese Präzision eingebaut sind. Das Hollywood-Kino, das so oft eine Illusion des Lebens ist, macht sich hier keinerlei Illusionen über das Leben. Es gibt keine Glücksversprechen, und die Zuversicht, die dieser Film dennoch während seiner gesamten Spielzeit verbreitet, liegt allein im Mut zum Weiterleben, von dem er erzählt.

Schon jetzt gilt er als Favorit bei der kommenden Oscar-Verleihung, er wäre ein außergewöhnlicher Kandidat. Gerade weil kein Silberstreif in dieser Geschichte in Sicht ist, glänzt jede einzelne Szene auf eine besondere Art. Das hat auch mit der großzügigen Organisation der Zeit zu tun. Zwei Stunden und achtzehn Minuten sind eine gewagte Länge für ein Kammerspiel, doch genau diese Einschätzung verändert sich gerade in Hollywood. Die ambitionierten Fernsehserien haben es vorgemacht: Es dauert nun einmal seine Zeit, die Komplexität von Charakteren zu erfassen, und man muss nicht fürchten, dass das Publikum dabei das Interesse verliert.

Manchester by the Sea. USA 2016. Regie: Kenneth Lonergan. 138 Min.