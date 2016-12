Deutsche Filme: Das Krisenjahr als Kinojahr

Die besten Filme 2016 waren sich in einem einig: Sie plädierten für mehr Toleranz. Aber wann waren es zuletzt deutsche Filme, die ein Kinojahr unvergesslich machten?

Beinahe hätte es die originellste Szene dieses Filmjahrs nicht gegeben. „Die Nacktparty war das erste, was ich noch aus meinem Film gestrichen hätte. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so gut funktionieren würde“, gestand Maren Ade im November am Rande einer der vielen Preisverleihungen, zu denen sie in diesem Jahr gereist ist. In Köln erhielt sie – mit Maria Schrader – den Martin-Strate-Preis der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen.

Selten hatten wir am Ende eines Filmjahrs das Wort „Großes Kino“ so leicht zur Hand. Und dafür so gute Beispiele. Denn das „große Kino“ steht in keiner direkten Beziehung zum sichtbaren Aufwand. Es meint jene Momente, in denen sich eine gefilmte Handlung zu etwas Höherem verdichtet. Diese Augenblicke sind selten genug, aber wirklich große Filme geben sich damit noch nicht zufrieden. Ihnen gelingt es, diese Wirkung noch über das Filmerlebnis hinaus anhalten zu lassen. Dann kommt man aus dem Kino und sieht auch das Leben selbst ein wenig anders an.

Wer „Toni Erdmann“ in Cannes erlebt hat, wird das nicht vergessen. Da legte ein Festival, das sich zuletzt wenig für deutsche Einreichungen zu interessieren schien, plötzlich diese Trumpfkarte auf den Tisch – so lässig, als hätte sie seit Jahren in der Hinterhand geschlummert. Dass er am Ende „nur“ mit dem Kritikerpreis nach Hause ging, störte niemanden. Er hatte sich ja in den Herzen eingerichtet. Gern würde man sagen, dieser Film hat den deutschen Film wieder auf die Agenda geholt. Tatsächlich aber wird man in keiner Schublade, auf der „deutsches Kino“ steht, eine zweite Maren Ade finden. Vom ersten Tag an war ihr Film Weltkino.

Eine ähnliche Wirkung, wenn auch hervorgebracht auf eine andere, leisere Art, hatte Maria Schraders Stefan-Zweig-Film „Vor der Morgenröte“, etwa beim Festival Locarno. Bei aller Unterschiedlichkeit haben beide Filme viel gemeinsam. Sie basieren auf kunstvollen, dialogisch meisterhaft ausformulierten Drehbüchern. Sie stellen ihre Bildästhetik in den Dienst perfekt besetzter Darsteller, möglicherweise in den Rollen ihres Lebens. Und beide rangieren jenseits etablierter Genres und widmen sich anspruchsvollen, schwer zu fassenden Phänomen und Befindlichkeiten.

Bei Ade ist es die Wiederentdeckung einer familiären Bindung in all ihrer seelischen Tiefe; bei Schrader das Exilantenleben als Erfahrung von unüberwindlichem Verlust. Doch beide Filme haben weit mehr zu erzählen als eine einzige Geschichte, und die emotionalen Bögen, die sie spannen, sind orchestriert mit Kontrapunkten. Diese Komplexität erlebt das Publikum als der des Lebens ebenbürtig. Und genau deshalb geht es so beglückt aus diesen Filmen, selbst nach dem traurigen Ende von „Vor der Morgenröte“.

Wann hat man es zuletzt erlebt, dass ein Kinojahr vor allem wegen deutscher Filme unvergesslich bleibt?

Wer freilich künftig nach einem bleibenden Zeitbild sucht für die soziale Situation in Europa, der wird wohl bei einem Filmdrama fündig aus einem Land, das seinen Abschied aus der EU ankündigte – Ken Loachs „I, Daniel Blake“. Man mag diese Fallstudie als Agitprop kritisieren, aber selten wurden politische Positionen so kunstvoll vermittelt wie in dieser Geschichte über unverschuldete Altersarmut. In Cannes gab die Jury diesem klassischen Film den Vorzug vor seinem experimentelleren Mitbewerber „Toni Erdmann“. Tatsächlich markieren beide Filme die Bandbreite dessen, was sich vor einer Kamera mit wunderbaren Schauspielern anstellen lässt, wenn auch Buch und Regie vom Feinsten sind.

Wie blass bleibt dagegen Hollywood im internationalen Vergleich? Immerhin lud es sich den Kanadier Denis Villeneuve ein, um eines seiner Paradegenres zu erneuern. Der großartige Science-Fiction-Film „Arrival“ ist eine späte Fortführung von Steven Spielbergs Klassiker „Unheimliche Begegnung der Dritten Art“. Kann man sich ein besseres Plädoyer vorstellen gegen die wohl größte Gefahr unserer Zeit, die Angst vor dem Fremden, als eine Kontaktaufnahme mit einem Volk, dessen Sprache man nicht kennt? Und auch der erfolgreichste Film an deutschen Kinokassen warb für Toleranz und gegen soziale Ausgrenzung. Knapp vier Millionen Zuschauer lachten in Disneys „Zoomania“ über die Welt als Tierpark – auf seine Art ebenfalls einer der Filme des Jahres 2016.