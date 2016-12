Nachruf auf Carrie Fisher: Keine Prinzessin auf der Erbse

Sie thematisierte ihre Schwächen, sie konnte Schönfärberei nicht leiden, sie wird unsterblich sein: Zum Tode der Schauspielerin, Autorin und Star-Wars-Ikone Carrie Fisher.

Einige Schauspieler schreiben Bücher, weil sie berühmt sind. Die „Star Wars“-Prinzessin Carrie Fisher dagegen schuf ein bedeutendes literarisches Werk, indem sie ihr schillerndes Leben als Berühmtheit wie einen Steinbruch nutzte. Schonungslos und selbstzerfleischend, und doch von einem mitreißenden schwarzen Humor, der sich vor den dunklen Seiten der Macht nicht fürchtete – ob es nun die Macht der Hollywoodproduzenten war oder die der eigenen Mutter, Musical Legende Debbie Reynolds. Oder, nicht zuletzt, die der Drogen.

Schon als Sternenkriegerin war sie alles andere als eine Prinzessin auf der Erbse. Da war die Macht mit ihr, man musste dieser etwas burschikosen Schönheit mit der teutonischen Frisur nur in die Augen schauen um zu wissen: Diese junge Frau fürchtete sich vor nichts.

In der späten siebziger und frühen achtziger Jahren war ihre Galaxie die Party-Avantgarde des New Yorker Studio 54, und ein wenig von der Disco-Queen sieht man auch in „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“: Im goldenen Metall-Bikini wirkte sie auf höchst weltliche Weise überirdisch.

Kurze Zeit war sie mit Paul Simon verheiratet, der einen seiner besten Songs, „Hearts and Bones“, über die Beziehung schrieb. „Postcards from the Edge“, ihr Schlüsselroman, wurde von Mike Nichols mit Meryl Streep und Shirley MacLaine verfilmt. Es waren bittere Grüße aus Hollywood, die sich das Mutter-Tochter-Gespann da schrieb – auch wenn die wahre Carrie Fisher im Kino damals nicht mehr zu sehen war.

Eine kleine Vorgeschichte zu diesem autobiographisch geprägten Roman lieferte sie erst mit ihrem aktuellen Beststeller, „The Princess Diarist“ (die englische Ausgabe erschien im vergangenen November): Hier enthüllt sie – als sähe man es der ersten Trilogie nicht ohnehin irgendwie an –, dass sie mit Harrison Ford eine Affäre hatte. Andere Bücher, in denen sie ohne Vorbehalte ihre Suchterkrankung thematisierte, trugen Titel wie „Shockaholic“ und „Wishful Drinking“.

Carrie Fisher war in vieler Hinsicht ein Vorbild, nicht nur im Umgang mit ihren Schwächen, vor allem im Ausspielen ihrer großen Stärke – der Verachtung aller Schönfärberei. Wer sie einmal erlebte wie etwa im vergangenen Mai in Cannes, kann das bezeugen. Fraglos wirkte sie älter als die 59, die sie damals war, doch sie dachte nicht daran, sich wie ihre Altersgenossinnen am roten Teppich die Haare zu färben.

Den neuen Film, den sie dort vorstellte, wünscht man sich ihr zu Ehren am liebsten sofort ins Kino: „Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds“ zeigt Mutter und Tochter in Art einer Reality Soap, herzergreifend und unglaublich. Durch einen langen Gartenweg sind ihre beiden Villen miteinander verbunden, man sieht ständig nacheinander – wobei die heute 84-jährige Reynolds die robustere der beiden ist.

Wie tragisch, dass sie ihre Tochter überleben muss: Auf dem Höhepunkt eines grandiosen Comebacks starb Carrie Fisher am Dienstag mit 60 Jahren an Herzversagen. Sie befand sich auf dem Rückflug von den abgeschlossenen Dreharbeiten zu einer neuen Staffel der britischen Serie „Catastrophe“, auch „Star Wars: Episode VIII“ wurde bereits abgedreht. Man wird also noch einiges sehen von Carrie Fisher, unsterblich ist sie sowieso.