Nachruf Debbie Reynolds: Hollywoods unschuldige Ikone

Zum Tod des wunderbaren Film- und Showstars Debbie Reynolds, die 84-jährig nur einen Tag nach ihrer Tochter Carrie Fisher gestorben ist.

Debbie Reynolds gehörte nicht nur zu den letzten Stars, die noch im alten Studiosystem Hollywoods reüssierten; sie spielte auch in einem der schönsten Filme darüber mit. Wann wurde die Erhabenheit der Illusion eindringlicher besungen als in „Singin’ in the Rain“, diesem Musical über den Übergang von der Stumm- zur Tonfilmzeit? Wenn Gene Kelly als Leinwandidol seine talentierte Bewunderin in ein leeres Studio führt und mit wenigen Handgriffen erst einen Abendhimmel, dann sanften Nebel und schließlich eine milde Brise anwirft, ist die Verführung perfekt: Es war eben nicht die Wahrheit, sondern der schöne Schein, den diese wunderbare Industrie zu verkaufen hatte. Und Debbie Reynolds hatte sie die Rolle der grauen Maus mit dem goldenen Herzen zugedacht, die sich von all dem zwar umwerben, aber niemals blenden ließ.

Wie in „Tammy“, wo sie als Landpomeranze einen vermögenden Südstaatengentleman aus dem Wasser fischt – und bald allen Muff aus dessen stolzer Villa fegt. Leslie Nielsen, noch weit entfernt vom späteren Klamottenruhm der „Nackten Kanone“, gibt sich in der romantischen Komödie lange unbeeindruckt – was Reynolds’ Darstellung unschuldiger Zuneigung nur noch betont.

Wer wie Reynolds hier noch mit Mitte zwanzig glaubhaft eine 17-Jährige verkörpern kann, der mag auch im Alter noch jünger wirken als die meisten Zeitgenossen. Zuletzt sah man sie im Dokumentarfilm „Bright Lights: Carrie Fisher and Debbie Reynolds“ sich selbst verkörpern – als unverwüstliche Soldatin des alten Hollywood, in stoischer Treue den Fans und den Bühnen von Las Vegas ergeben. Wie Katz und Maus wirkten Mutter und Tochter da – und dennoch unzertrennlich. Es verwundert nicht, dass Reynolds den Tod der Star-Wars-Prinzessin nur um einen Tag überlebte: Während sie mit ihrem Sohn Todd Fisher die Beerdigung vorbereitete, erlitt sie einen Herzinfarkt.

Debbie Reynolds ist tot Debbie Reynolds, hier auf einer frühen, undatierten Aufnahme, ist einen Tag nach ihrer Tochter Carrie Fisher gestorben. Foto: dpa

Wie so viele ihrer Filmfiguren kam sie selbst aus einfachen Verhältnissen; der Vater war Eisenbahnmechaniker und Zimmermann, der während der Großen Depression seinen Job verlor. Umso schwerer fiel es Debbie Reynolds zunächst, ihren Starruhm anzunehmen, der sie mit 19 Jahren nach „Singin’ in the Rain“ in eine andere Welt katapultierte. „Ich war so verwirrt“, erinnerte sie sich später. „Alles kam mir so dumm vor, morgens um sechs im Studio zu sein und sechs Tage lang bis Mitternacht zu drehen.“

Später allerdings, als es mit dem Glanz und der Glorie der großen Studios vorbei war, rettete sie, was davon übrig blieb: Als MGM 1970 seine Archive verramschte, investierte sie 600 000 Dollar in die bedeutendste Kostümsammlung der Filmgeschichte. Als sie sich 2011 von großen Teilen trennte, erzielte sie dafür 25 Millionen.

Ihr eigentliches Vermächtnis ist freilich unbezahlbar: Gesegnet mit einer glockenklaren Stimme, die sie ebenso schnörkellos erklingen ließ wie sie ihre Rollen spielte, wirkte sie so frisch wie der lichte Morgen: Wer könnte „Good Morning“ vergessen, das sie mit Gene Kelly und Donald O’Connor in „Singin’ in the Rain“ schmettert? Nach einer durchgearbeiteten Nacht tanzt sich das Trio dabei durch ein Wohnzimmer – und das, obwohl Debbie Reynolds zuvor nie getanzt hatte.

Zu ihren weiteren Erfolgen zählte unter anderem „Die zarte Falle“: Hier spielt Frank Sinatra den eingefleischten Junggesellen, den es zu verführen gilt. Das war 1955, im selben Jahr, in dem sie den Sänger Eddie Fisher heiratete. Als dieser drei Jahre später als Tröster der verwitweten Liz Taylor in die Schlagzeilen geriet – Taylors Ehemann Mike Todd war einer der engsten Freunde Fishers gewesen – machte der Skandal Debbie Reynolds nur noch beliebter.

Eine ihrer ungewöhnlichsten Rollen spielte sie 1962 in der Großproduktion „Das war der wilde Westen“, wo die Kunst der Maskenbildner sie um gut siebzig Jahre altern ließ. Auch wenn sich das alte Hollywoodsystem zu jener Zeit bereits verabschiedete, blieb Reynolds ihrem Leinwandimage robust-natürlicher Frauenfiguren noch etliche Jahre treu, bevor sie in den 70er Jahren ins Fernsehen und auf die Showbühnen von Las Vegas wechselte. Erst in den 90er Jahren entdeckte sie das Kino wieder – eine ihrer schönsten Altersrollen spielte sie in der Titelrolle von Albert Brooks’ Komödie „Mutter“.

Sie selbst hatte eine einfache Erklärung für das Stocken ihrer Filmkarriere und klang dabei wie ihre frühen, unschuldigen Filmfiguren: „Ich habe aufgehört Filme zu machen, weil ich mich nicht ausziehen wollte. Vielleicht ist das Realismus, aber für mich ist es der letzte Dreck.“ Debbie Reynolds mochte das alte Hollywood erst in seiner Spätphase erobert haben – bis zuletzt blieb sie ihm treu wie eine Monarchin im Ruhestand. Sie wurde 84 Jahre alt.