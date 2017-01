Neu im Kino: „Junction 48“: Ein Weg für die Wut

Von Susanne Lenz

Sprachrohr für diejenigen, die sonst nichts zu melden haben: Hip-Hop ist der Soundtrack zum Nahost-Konflikt in dem Film, der bei der Berlinale 2016 mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wurde.

Es ist eigentlich klar, dass die verfahrene Situation im Nahen Osten nicht nur Frustrierte, radikale Islamisten und Selbstmordattentäter hervorbringt, sondern auch Rapper. Hip-Hop ist seit jeher ein Ventil für desillusionierte junge Männer und auch Frauen, ein Sprachrohr für die, die sonst nichts zu melden haben. Das gilt auch für die Protagonisten dieses Films, allen voran den Rapper Kareem, dargestellt von dem real existierenden Rapper Tamer Nafar von der Rap-Gruppe DAM. Auf seinem Leben beruht der Film. Bei der Berlinale 2016 wurde „Junction 48“ mit dem Panorama-Publikumspreis ausgezeichnet.

Es beginnt mit einer Verfolgungsjagd durch Lod oder Lyd, je nachdem, ob man als Israeli oder als Araber von dieser Stadt spricht. Lod ist eine geteilte Stadt, Juden und Araber leben hier. Die Verfolgungsjagd durch die vermüllten Straßen und Hinterhöfe zwischen arabischen Dealern und israelischen Polizisten gleich zu Beginn etabliert den arabischen Teil des Ortes nicht weit von Tel Aviv als arabischen Slum und Drogenumschlagplatz. Wie die Israelis die jungen arabischen Männer von Lod schikanieren, wird bei einer Polizeikontrolle deutlich.

Das ist alles ein Abbild der Wirklichkeit, und die Musik samt den Texten gibt dem Film einen tollen Drive. „Hände in die Luft/Erhebt die Stimme/ Bringt die Wände zum wackeln/Weckt die Nachbarn auf“ singen Kareem und seine Band, während sie durch ihr Viertel gehen. Allein der Musikeinlagen wegen lohnt es sich, diesen Film anzusehen. Man kann auch kaum anders, als mit den arabischen Hip-Hoppern zu sympathisieren und sich über die Ungerechtigkeiten, mit denen sie sich herumschlagen müssen, zu empören.

Und doch bewegt sich der israelische Regisseur Udi Aloni entlang der bekannten Frontlinien, er reproduziert Klischees auf beiden Seiten. Manchmal übertreibt er es auf der israelischen Seite – dabei ist er ein Beispiel dafür, dass es auch Israelis gibt, die in dem Konflikt Partei für die Araber ergreifen. Es werden aber immer weniger. Das früher so aktive linke Friedenslager ist demoralisiert und gespalten. Seit der zweiten Intifada mit Selbstmordanschlägen von Palästinensern auf israelische Busse, Cafés oder Clubs mangelt es den Aktivisten an Legitimation. Doch Udi Aloni, Sohn der Politikerin Shulamit Aloni, die sich für einen Dialog mit den Palästinensern einsetzte, nennt die Palästinenser noch immer Brüder; er ist mit dem Rapper Tamer Nafar befreundet, der als Vorbild für den Film-Rapper Kareem diente.

Kareem darf mit seinen Hip-Hop-Brüdern schließlich in einem Tel Aviver Club auftreten, aber nur, weil dessen Besitzer von einem ihrer arabischen Kumpel mit Drogen versorgt wird. Dort treffen sie auf gnadenlos nationalistische israelische Rapper. „Mein Volk ist mein Blut“, singen sie mit schweren Goldketten behängt und einem David-Stern-Tattoo am Hals vor einem begeisterten Publikum. Später graben die Israelis Kareems Freundin Manar auf übelste Weise an: „Du siehst aus, als würdest du gern arabische Schwänze lutschen.“ Es endet mit einer Schlägerei.

Manar ist deshalb interessant, weil sie sich von der traditionellen Frauenrolle, die die Familie für sie vorsieht, emanzipieren will. Besonders die beiden Söhne von Manars Onkel wachen über die Ehre ihrer Cousine. „Juden, Cousins – wir sind von Feinden umstellt“, sagt Kareem zu ihr. Aber auch die cooleren Araberjungs sind nicht frei von Machismo. Als es einmal in den Puff geht, schwärmen sie von den „jüdischen Schlampen“ dort.

Unlösbar scheint einem der Nahost-Konflikt mal wieder, wenn man das Kino verlässt. Gleichzeitig hat einen die Musik mit guter Energie aufgeladen.

Junction 48. Israel/Deutschland/USA 2016. Regie: Udi Aloni. 97 Minuten.