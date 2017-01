Neu im Kino: „Wild Plants“: Pflanzen als Gesinnungsgenossen

Von Susanne Lenz

Auch eine verrottete Aubergine hat ihren Wert: Der Dokumentarfilm „Wild Plants“ zeigt nachdenkliche Menschen, die ihr Leben mit der Natur verbunden haben.

Dieser Film macht es einem nicht leicht, sich zurecht zu finden. Zu Beginn zeigt er einen Hund, der verzweifelt auf einer Eisscholle herumscharrt und -leckt, so als müsse er unbedingt hervorholen, was darunter verborgen liegt. Dann stürzt majestätisch ein großer Nadelbaum um. Bloß was haben diese Szenen mit dem Mann zu tun, der heimlich das Holz eines gefällten Baums vom Friedhof holt? Oder mit der Frau, die sorgfältig über getrocknete Pflanzen streicht?

Es ist dies die Arbeitsweise des Regisseurs Nicolas Humbert. Sein Blick ist auf ein Bild gefallen, das Assoziationen in ihm weckt. Das genügt ihm als Grund, es mit dem Zuschauer zu teilen. Er hat keine Scheu, ein paar Minuten damit zu verbringen, und in dieser Zeit bekommt man das Gefühl, dass er uns unsere sonstigen Sehgewohnheiten zu Bewusstsein bringen will, unsere Erwartung des Schnellen und Zielgerichteten. Wenn man sich nicht darauf einlässt, wird man sich bald langweilen. Andernfalls wird man vielleicht sogar Gefallen an dem schmatzenden Geräusch finden, das ein Gummistiefelträger beim Gehen durch die vom Regen nasse Erde erzeugt. Ja, man wird es möglicherweise als meditativ empfinden.

„Wild Plants“, das sind Gewächse, die sich auf brachliegendem Land ansiedeln und neue Lebensräume schaffen. „Wild Plants“ könnte man auch die Menschen nennen, die in Nicolas Humberts Film gezeigt werden. Sie haben alle auf ihre Weise ihr Leben eng mit der Natur verbunden.

Doch Humbert stellt uns diese Menschen nicht vor, er führt sie nicht ein oder sagt, wer sie sind. Er zeigt, was sie tun, und lässt sie ihre Gedanken äußern. Die Namen erfährt man höchstens aus dem Beiheft.

Der Mann auf dem Friedhof lebt in Detroit. Er erntet Äpfel und Birnen von aufgegebenen Grundstücken, er philosophiert beim Umgraben seines Komposthaufens über den Kreislauf des Lebens. Ist er vielleicht ein Mitglied der „Urban Gardeners“ in dieser maroden Stadt? Denen ist man bereits im Film „Tomorrow“ begegnet, einer Wohlfühldoku mit dem Untertitel: Die Welt ist voller Lösungen.

„Wild Plants“ könnte den Untertitel haben „Die Welt ist voll nachdenklicher, suchender Menschen“. Die weiteren Protagonisten sind ein indianischer Philosoph (es ist Milo Yellow Hair), die Mitglieder des Gartenkollektivs „Jardins de Cocagne“, die am Rand von Genf Gemüse anbauen, und da ist dieser Mann, der des Nachts durch die Stadt schleicht und Samen auf Baumscheiben verteilt (Maurice Maggi aus Zürich). Später sieht man, dass daraus mannshohe Malven gewachsen sind. Pionierpflanzen nennt man die Gewächse, die besonders gut in Gegenden gedeihen, in denen es bis dahin keine Vegetation gegeben hat. „Die Pionierpflanzen und ich sind gesellschaftspolitische Gesinnungsgenossen, wir verändern von der Nische her etwas“, sagt Maggi.

Die eindrucksvollste Szene zeigt Kinga Osz aus Detroit, die erklärt, wie die Natur sie gelehrt hat, dass alles Lebendige, auch wenn es scheinbar keinen Wert mehr hat, wie etwa eine verrottete Aubergine, eine neue Bedeutung bekommt. Ohne Zersetzungsprozess kein Kompost, keine neue Erde, kein neues Leben. Dann hört sie auf zu sprechen, und viele andere Regisseure hätten hier aufgehört zu filmen. Aber Humbert bleibt bei dieser verstummten Frau, und dann fängt sie tatsächlich wieder an zu sprechen.

Sie erzählt, wie ihre Mutter starb, als sie acht war, und sie gedacht habe, sie würde nie darüber hinwegkommen. Seitdem sind fast 30 Jahre vergangen, aber erst der Kompost hat ihr die Lehre erteilt, die es ihr ermöglicht, mit diesem Tod fertig zu werden.

Wild Plants. Schweiz/Dtl. 2016. Regie & Drehbuch: Nicolas Humbert. 108 Minuten.