Prinzessin Leia in "Star Wars": Carrie Fisher ist tot

Für mehr als eine Generation wird sie als Prinzessin Leia aus den Star-Wars-Filmen lange weiterleben. Vielleicht war es das große Mundwerk, das die ganz große Karriere verhindert hat.

Carrie Fisher ist tot. Die 60 Jahre alte US-Schauspielerin erlag am Dienstag im Krankenhaus den Folgen eines Herzstillstands.

Für mehr als eine Generation aber wird Carrie Fisher als Prinzessin Leia aus den Star-Wars-Filmen lange weiterleben. 1977 spielte sie erstmals die Rolle, die die ihres Lebens werden sollte. Erst vor kurzem hatte Fisher ihre Autobiographie mit dem sinnigen Titel „The Princess Diarist“ veröffentlicht. Fisher verkörperte in den ersten drei Star-Wars-Filmen die Art Prinzessin, vor der man eigentlich die Drachen beschützen müsste – mit dem Maul so flink und tödlich wie mit der Laserkanone. Das lag wohl nicht nur daran, dass das Frauenbild der späten Siebziger dem der Nachfolge-Trilogie (1999 – 2005) um Lichtjahre voraus war – da war das Prinzessinnenideal schon längst wieder ins dümmlich-puppenhafte abgerutscht. Das lag auch an Carrie Fisher selbst.

Fisher als Prinzessin Leia. Foto: dpa

Vielleicht war es das große Mundwerk, das die ganz große Karriere verhindert hat. Von filmischer Bedeutung war ansonsten nur noch ihr eher kurzer, aber starker Auftritt in der John-Landis-Komödie „Blues Brothers“ (1980). Immerhin: 1987 veröffentlichte sie nicht ohne Erfolg ihren ersten Roman „Grüße aus Hollywood“. Und mit ihrer Kurzehe mit dem Musiker Paul Simon (1983-84) schaffte sie es zudem in die Klatschspalten. Ihre 1992 geborene Tochter Billie Catherine Lourd stammt aus einer späteren Ehe.

Dass sie als Leia 2015 an der Seite ihres früheren Lebensabschnittspartners Han Solo (Harrison Ford) noch einmal auf großer Leinwand zu sehen war, galt vielen Fans als das größte Geschenk.

Unvergessen bleibt die Szene in Episode V., in der Leia kurz vor der Tiefkühlung Han Solos diesem in einem plötzlichen Anflug von Versöhnlichkeit doch noch gesteht: „Ich liebe dich!“ Und Han Solo etwas unterkühlt antwortet: „Ich weiß.“

Dass Millionen von Fans ihr dieselben Gefühle entgegenbringen, hat Carrie Fisher mit Sicherheit gewusst.