Asylbewerber: Immer mehr freiwillige Rückkehrer

55 000 Asylbewerber haben Deutschland 2016 verlassen. Die meisten von ihnen stammen aus dem Balkan und haben keine Chance auf ein Bleiberecht.

Berlin –

Die Zahl der freiwillig zurückgekehrten Flüchtlinge, die eine staatliche Förderung in Anspruch nahmen, ist im zu Ende gehenden Jahr deutlich gestiegen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind bis zum 27. Dezember knapp 55 000 Menschen freiwillig ausgereist – und damit etwa 20 000 mehr als im Jahr zuvor. Bund und Länder förderten diese Rückkehr mit insgesamt 21 Millionen Euro. Wie viele Menschen das Land überdies ohne staatliche Förderung verließen, ist unbekannt, da sie nicht registriert werden.

Die meisten freiwilligen Rückkehrer stammten vom Westbalkan. Denn sie sind in der Regel ohne Chance auf ein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland und kommen so ihrer Abschiebung zuvor. Ungefähr 15 000 Menschen kehrten bis November allein nach Albanien zurück. Danach folgen mit jeweils gut 5000 Rückkehrern Serbien, der Irak und das Kosovo. Vor allem nach Afghanistan, in den Iran und Irak hat sich die Anzahl der Rückkehrer deutlich erhöht: Nach Afghanistan beispielsweise reisten bis November mehr als 3200 Menschen freiwillig zurück, gut zehnmal mehr als im Vorjahr.

Bisher sind die Rückkehrhilfen eher gering. Sie umfassen die Reisekosten, ein Reisetaschengeld und eine Starthilfe von insgesamt mehreren Hundert Euro. Künftig sollen die Hilfen im Rahmen eines Programms „Starthilfe Plus“ auf bis zu 1200 Euro pro Person aufgestockt werden, um den Anreiz zu erhöhen. Das meiste Geld können Rückkehrer erhalten, die noch vor einer Entscheidung über ihren Asylantrag heimkehren. Prinzipiell können Asylsuchende aus 40 Ländern in den Genuss von Rückkehrhilfen kommen; diese Liste ist identisch mit den 40 Hauptherkunftsländern. Dazu zählt auch Syrien, von wo 25 Menschen die Hilfen in Anspruch nahmen. Über die direkten Rückkehrhilfen hinaus stellt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in den nächsten Jahren 150 Millionen Euro zusätzliche Hilfen für Menschen bereit, die schon zurückkehrt sind.

Die Zahl der Abschiebungen lag nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters bis Ende November bei 23 750 in diesem Jahr, Tendenz ebenfalls steigend. Fast 20 000 Migranten ist im zu Ende gehenden Jahr die Einreise nach Deutschland verweigert worden. Besonders häufig an den Grenzen abgewiesen wurden Menschen aus Afghanistan und aus Syrien, wie die Bundespolizei am Mittwoch auf Anfrage mitteilte.