Flughafen Frankfurt: 7500 Küken sterben am Flughafen

Von Johannes Vetter

7500 Küken müssen am Frankfurter Flughafen ihr Leben lassen, weil ihre Reise zu lange dauert. Tierschützer kritisieren die Praxis.

Es gibt viele Gründe, wieso Fluggäste Tage und Nächte an Flughäfen verbringen müssen. Streiks, Unwetter oder eine verweigerte Einreise beispielsweise. Das gerade geschlüpfte Eintagsküken hat dabei ein zusätzliches Problem. Es hat als Luftfracht eine begrenzte Reisezeit von etwa 72 Stunden. Denn nur so lange kann es sich von seinem Dottersack ernähren. Dauert die Reise zur Aufzuchtanlage länger, bedeutet das womöglich den Tod.

So erging es 7500 Küken zu Beginn dieser Woche am Frankfurter Flughafen: Sie waren aus Ungarn nach Frankfurt gekommen, um weiter nach Turkmenistan zu fliegen. Wieso die Behörden dort die Einfuhr abwiesen, blieb auch am gestrigen Mittwoch noch unklar. Auf dem erzwungenen Rückflug von Turkmenistan nach Frankfurt waren die 72 Stunden jedenfalls um.

Vergeblich habe die Grenzkontrollstelle des Hessischen Landeslabors daraufhin versucht, einen Abnehmer für die lebende Fracht zu finden, berichtet Franziska Richter, Sprecherin des hessischen Umweltministeriums. Dafür wäre eine Bestätigung aus Turkmenistan nötig gewesen, dass die Tiere den Flieger nicht verlassen haben, dass sie also nicht aus dem EU-Ausland kommen. Eine Versorgung der Tiere an der Grenzkontrollstelle am Frankfurter Flughafen sei nicht möglich gewesen, betont Richter. Dort habe man die nötigen Haltungsbedingungen nicht gewährleisten können. Um das Leid der hungernden Tiere zu beenden, entschied sich die Grenzkontrollstelle dann dafür, die Küken einschläfern zu lassen.

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf globale Tiertransporte. Allein am Frankfurter Flughafen überprüft die tierärztliche Grenzkontrollstelle nach eigenen Angaben jährlich etwa 20 000 Lieferungen mit mehr als 100 Millionen Tieren – drei Viertel der Tiere sind Aquarienfische.

Madeleine Martin ist Landestierschutzbeauftragte in Hessen. „Es gibt immer wieder solche Fälle“, berichtet sie. Eintagskücken – nicht älter als einen Tag – würden weltweit verschickt. Weil die Reise mit dem Dottersack nach rund 72 Stunden vorbei sein muss, komme ein Transport mit dem Schiff nicht in Frage, erläutert Martin. Also werden sie geflogen – trotz Lebensgefahr bei Verzögerungen im Flugverkehr. An internationalen Drehkreuzen wie dem Frankfurter Flughafen müsse es dann ausgebadet werden, wenn irgendwo etwas nicht klappt, sagt Martin. Laut Umweltministeriums überprüft die Grenzkontrollstelle jährlich rund sechs Millionen Küken. Fälle wie der zum Wochenbeginn seien die Ausnahme, heißt es aus der Behörde.

Tatsächlich sind die 7500 eingeschläferten Küken nicht einmal viele: In Hessen werden täglich im Schnitt vier Mal mehr Eintagskücken getötet, nur weil sie männlichen Geschlechts sind.

Männliche Küken legen keine Eier und sind auch als Masthähnchen wenig geeignet. Deswegen werden sie vielfach gleich nach der Geburt aussortiert und getötet. Nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft werden deshalb in Deutschland jährlich etwa 48 Millionen Hühnerküken kurz nach dem Schlüpfen getötet. In Hessen sind es laut Umweltministerium etwa zwölf Millionen. Dafür verantwortlich ist ein großer Betrieb: die Brüterei LSL Rhein-Main in Dieburg.

Allerdings könnte es mit dem millionenfachen Eintagskükensterben hierzulande bald vorbei sein. Schon 2014 untersagte die hessische Umweltministerin Priska Hinz die Tötung männlicher Eintagsküken. Das Verbot gilt für die Brüterei LSL Rhein-Main aber erst, wenn es ein technisches Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Hühnerei gibt.

Wie die Ministeriumssprecherin auf Nachfrage berichtete, sei die Entwicklung eines solchen Verfahrens noch nicht abgeschlossen. Die Technik setze sich aus mehreren Gerätemodulen zusammen. Allerdings sei für Mitte dieses Jahres angekündigt, dass ein Gerät zum Einsatz komme, um das Verfahren zu demonstrieren. Sobald die Prozedur die „Marktreife erlangt hat und in der Brüterei vollautomatisiert eingesetzt werden kann, gilt in Hessen ein Verbot der Tötung männlicher Küken“, betont Richter.

Die Landestierschutzbeauftragte Martin hebt dazu hervor, dass es bis dahin weit mehr brauche als nur ein Gerät zur Demonstration. Sie rechnet damit, dass die Brüterei ab 2018 oder 2019 auf die Technik zurückgreifen könne.