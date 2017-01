„Endspurt“ Frankfurt: „Motivationsspritze kurz vor Zeugnissen“

Von Steven Micksch

Projektleiterin Monika Bremer von „Endspurt“ spricht im FR-Interview über Sprachprobleme und Förderkurse in den Ferien.

Monika Bremer leitet das Projekt „Endspurt“ der Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Das Angebot richtet sich an Frankfurter Viertklässler, die Probleme in Deutsch haben.

Frau Bremer, welche Kinder nehmen an „Endspurt“ teil?

Die „Endspurt“-Kinder haben in den letzten Sommerferien am „Deutsch-Sommer“ teilgenommen, unserem dreiwöchigen Sprach-Ferienlager. Wir stellen den Lehrern der Frankfurter Grundschulen das Projekt vor und sagen ihnen, was ein typisches Deutsch-Sommer-Kind ausmacht. Wenn auch die Eltern einverstanden sind, kann sich das Kind bewerben. Am „Endspurt“ nehmen dann in der Regel 50 Prozent der Ferienlager-Kinder teil, um ihr Wissen noch einmal aufzufrischen.

Was für Voraussetzungen müssen die Kinder für das Projekt mitbringen?

Die Kinder können in der Regel nicht so gut Deutsch sprechen, um dem Unterricht in der Schule problemlos zu folgen. Sie brauchen also noch Förderung in Deutsch. Uns ist auch wichtig, dass sich die Kinder im Gruppengefüge einfinden und die Kurswochen durchhalten – oft waren sie noch nie alleine verreist.

Hat sich die Kombination aus beiden Projekten bewährt?

Absolut – steter Tropfen höhlt den Stein. Es hat sich bewährt, nach einer gewissen Zeit nochmals anzuknüpfen und Lerninhalte zu vertiefen. Der „Endspurt“ in den Weihnachtsferien soll eine Motivationsspritze kurz vor den Halbjahreszeugnissen sein, damit die Kinder den bestmöglichen Sprung auf die weiterführende Schule schaffen.

Warum sind solche Projekte notwendig?

Weil Sprache die Grundlage für alle anderen Fächer ist und die teilnehmenden Kinder gerade in Deutsch noch Schwierigkeiten haben. Sie verstehen dann beispielsweise die Textaufgaben in Mathe oder im Sachunterricht nicht. Für die Schulen wiederum ist es schwierig, eine gezielte, individuelle Förderung eines jeden Kindes zu leisten. Daneben ist uns aber auch die Persönlichkeitsstärkung wichtig.

Wie sieht diese Stärkung aus?

Die Viertklässler sollen lernen, ihren Alltag alleine zu strukturieren und beispielsweise ihr Bett selbst beziehen oder vielleicht mal einen Apfel schälen. Wir wollen ihr Selbstbewusstsein und ihre Ausdrucksstärke fördern.

Raubt das den Kindern nicht ihre Ferien, wenn sie in dieser Zeit auch noch lernen müssen?

Uns ist es wichtig, dass die Kinder nicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt auch noch in den Ferien in die Schule gehen. „Deutsch-Sommer“ und „Endspurt“ sollen von ihnen als etwas Positives wahrgenommen und mit Freizeit verbunden werden. Deswegen ist der spielerische Aspekt ganz zentral. Wir kombinieren vormittags den Deutschunterricht mit Theater und am Nachmittag ist dann Freizeitgestaltung angesagt. Auch in der Freizeit ist die Sprache das Kommunikationsmedium, über das die Kinder aktiv lernen. Die Sprache steht während des gesamten Projekts im Vordergrund.

Was hat sich in den vergangenen Jahren verändert?

Die Anzahl der teilnehmenden Schulen hat sich auf mittlerweile 46 erhöht. Und wir haben „Ronja Räubertochter“ als neue Lektüre ausgewählt. Das Thema ist für die Kinder spannend und das Setting bietet uns vor Ort viele Anknüpfungspunkte – immerhin findet der „Endspurt“ im Spessart statt, dem „Räuberwald“ schlechthin.

Interview: Steven Micksch