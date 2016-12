A661 bei Frankfurt-Heddernheim: Vier Verletzte bei Unfall mit Auto und Bus

Auf der A661 bei Frankfurt-Heddernheim fährt ein Auto auf einen Reisebus auf. Drei Menschen werden schwer, eine Person leicht verletzt. Die A661 wird wegen starken Rauchs in beide Richtungen vorübergehend gesperrt.

Ein Wagen ist auf der Autobahn 661 an der Anschlussstelle Frankfurt-Heddernheim auf einen Reisebus aufgefahren. Dabei wurden am Donnerstagmorgen drei Menschen schwer und einer leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Auto war aus zunächst ungeklärter Ursache auf den Bus gekracht und dann in Brand geraten. Die Verletzten saßen alle in dem Auto. Wegen starkem Rauchs musste die A661 in beide Richtungen vorübergehend gesperrt werden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. (dpa)