Abbey Road Institute in Frankfurt: Abbey Road lädt ein

Die Toningenieurschule an der Hanauer Landstraße in Frankfurt öffnet ihre Musikstudios an diesem Sonntag. Dozenten und Studenten zeigen, was am Mischpult geht.

Seit 80 Jahren gibt es das berühmte Abbey Road Studio in London, in dem die Beatles und andere Weltstars ihre Platten produzierten; seit einem Jahr arbeitet der Frankfurter Ableger. Für diesen Sonntag, 5. Februar, lädt das hiesige Abbey Road Institute zum „Open Studio Day“ in die Hanauer Landstraße 172 ein. Besucher können sich von 14 bis 18 Uhr über das Kurskonzept und die Technik der Schule informieren. Es gibt Führungen und Demonstrationen.

Das Institut bildet in zwei verschiedenen Studiengängen Tontechniker und Musikproduzenten aus: zwölf Monate in Vollzeit oder 24 Monate in Teilzeit. Was da geboten wird, darauf geben Mitarbeiter am Sonntag einen Vorgeschmack: Dozent Nils Hahmann mixt im Studio 3 eine Big Band am Digitalmischpult, Michael Kusterer zeigt im Studio 2 die einzelnen Spuren einer Singer-Songwriter-Produktion, im Studio 4 führt Student Holger Oest seine erste eigenständige Rock/Pop-Produktion vor, und bei Dozent Jan Hennig in Studio 1 werden live Hip-Hop-Drums und analoge Keyboards aufgenommen. Schulleiter und Toningenieur Ulli Schiller erläutert das Lehrplankonzept des Instituts.

Wer es noch genauer wissen will, für den packt Abbey Road sein Unterrichtsangebot des „Advanced Diploma in Music Production and Sound Engineering“ in einen Schnuppertag: Nächste „Study for a day“ ist am Samstag, 25. Februar. Näheres online unter abbeyroadins@tute.com.