Ahmad Shakib Pouya: Afghanischer Musiker darf vorerst bleiben

Ahmad Shakib Pouya, afghanischer Künstler, wird vorerst nicht abgeschoben. Der gelernte Zahnarzt sollte abgeschoben werden, obwohl sein Fall derzeit der Härtefallkommission vorliegt.

Der afghanische Musiker und Schauspieler Ahmad Shakib Pouya muss Deutschland vorerst doch nicht verlassen. Der 33-Jährige dürfe bis nach den Aufführungen des Flüchtlings-Theaterstücks "Zaide" Mitte Januar in München im Land bleiben, teilten seine Unterstützer am Donnerstagabend mit. Am 15. Januar müsse Pouya jedoch nach Afghanistan ausreisen.

Der gelernte Zahnarzt Pouya sollte abgeschoben werden, obwohl sein Fall derzeit der Härtefallkommission des bayerischen Landtags zur Entscheidung vorliegt. Pouya war 2011 aus Angst vor den Taliban nach Deutschland geflüchtet. Unter anderem baute er in Augsburg das Flüchtlingsmodell-Projekt "Grandhotel Cosmopolis" mit auf. Als Musiker und Schauspieler hatte er eine Hauptrolle in dem Stück "Zaide - eine Flucht" inne, das der Verein Zuflucht Kultur mit Flüchtlingen bundesweit auf die Bühne brachte. Zuletzt war er Dolmetscher bei der IG Metall in Frankfurt am Main.

Mehr dazu

Für Pouya hatten sich unter anderem Künstler und Flüchtlingsorganisationen eingesetzt. Den Ausschlag für den Aufschub seiner Ausreise habe letztlich jedoch die Fürsprache des ehemaligen bayerischen Wissenschaftsministers Thomas Goppel (CSU) gegeben, heißt es in dem Schreiben der Unterstützer. Sie hoffen nun darauf, dass die Härtefallkommission in ihrer Sitzung vor der Münchner Premiere des Theaterstücks Zaide zugunsten Pouyas entscheiden wird. (epd)