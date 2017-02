Alexander Fehling, Schauspieler: Sehnsucht nach der Bühne

Wie kam es dazu, dass Sie nach fünf Jahren Pause wieder Theater spielen? Und warum ausgerechnet in Frankfurt? Sie könnten sich wahrscheinlich nach all Ihren Filmerfolgen die Theaterhäuser aussuchen, Herr Fehling.



Nein, so darf man sich das nicht vorstellen. Ich hatte aber auf jeden Fall schon länger die Sehnsucht, wieder etwas auf der Bühne zu machen. Es kamen aber immer Filmprojekte dazwischen. Es war eine glückliche Fügung, dass ich nun in Frankfurt spiele. Der Regisseur Ulrich Rasche und ich kannten uns nicht. Ich finde seine Ästhetik im Zusammenhang mit dieser Art von Stück spannend. Das war alles relativ kurzfristig, und es hat zufällig auch terminlich bei mir geklappt. Dann habe ich den Text gelesen und gedacht: „Was soll man damit machen?“ „Sieben gegen Theben“ hat ja kaum eine Handlung. Das hat mich aber dann auch gereizt. Es gibt nichts Langweiligeres, als wenn man Drehbücher liest und sofort vor Augen hat, wie alles ablaufen wird. Ob ich nun in Berlin oder Frankfurt spiele, war mir nicht wichtig. Ich wusste natürlich, dass die Inszenierung im Bockenheimer Depot sein wird. Ich finde es schön, nicht in so einem klassischen Theaterraum zu spielen.