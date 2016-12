Alleine an Weihnachten: „Die Obdachlosen geben mir viel mehr zurück“

Von Kathrin Rosendorff

Victor Starr engagiert sich seit Jahren an Heiligabend für die Armen und Einsamen in der Weißfrauen-Diakoniekirche. Der gebürtige Amerikaner wusste seitdem er in Deutschland lebt, Weihnachten alleine ist keine Option. Lieber anderen helfen.

Victor Starr weiß ganz genau, alleine zu Hause unterm Weihnachtsbaum sitzen und diese „supersüßen Filme, bei denen alle drei Sekunden einer sagt: „Ich liebe dich“ anschauen, das ist keine Option. Seit März 2009 lebt der gebürtige New Yorker in Frankfurt. „Ich bekam das Jobangebot und sprach, weil wir früher für unsere Kinder eine österreichische Nanny hatten und ich mich sehr für Sprachen interessiere, auch schon Deutsch. Frankfurt war dann wohl Schicksal.“ Der 57-Jährige arbeitet als Fluglotsenausbilder bei der Deutschen Flugsicherung. Er ist schon lange geschieden, in den Staaten leben seine drei erwachsenen Kinder.

Wie feiere ich ohne Familie?

„Schon im ersten Jahr in Deutschland machte ich mir Monate vor den Feiertagen Gedanken: Wie feiere ich Weihnachten ohne Familie und Freunde?“ Religiös sei er nie gewesen, aber sich ehrenamtlich zu engagieren, gehöre in den USA einfach dazu. „Aber etwas zu finden, war gar nicht so einfach. Viele Kirchen wollten meine Hilfe gar nicht. Doch ich war hartnäckig.“ Durch einen Zufall lernte Starr dann den damaligen Kurator der Weißfrauen-Diakoniekirche kennen, und seitdem ist er dort als Helfer bei der „Langen Nacht an Heiligabend“. Bis zu 400 Menschen kommen. „70 Prozent sind obdachlos, der Rest meist sehr arm“, so Starr. „Es gibt ein Weihnachtsessen für sie, aber auch Live-Musik und einen Nachtfilm, oder ich zeige ihnen Kartentricks. Nur beim Tanzen halte ich mich zurück.“ Er lacht.

In dieser Nacht sei es egal, wo jemand herkommt. „Ich frage auch nie nach.“ Bis vergangenes Jahr kam regelmäßig eine Opernsängerin, die sonst am Abend 5000 Euro verdient. Dieses Jahr spielt unter anderem der Frankfurter Singer/Songwriter René Moreno, der gerade beim Deutschen Rock- und Pop-Preis gewann. Starr bleibt bis zum nächsten Morgen, denn in dieser Nacht können die Obdachlosen in der Kirche übernachten und bekommen ein Frühstück.

Viele wollen helfen

Mittlerweile ist Starr der Hauptkoordinator der knapp 70 Ehrenamtlichen, die Tee ausschenken, bei der Essensausgabe helfen oder als Security eingesetzt werden. „Viele sind wie ich Amerikaner. Manche helfen nur einmal, aber viele kommen öfter.“ Oft bekomme er kurz vor Weihnachten Anrufe von Menschen, die auch niemanden haben, mit dem sie feiern können. „Dann finde ich noch was für sie, wo sie mithelfen können.“

Er selbst meint aber nicht nur, dass er etwas Gutes für die Armen und Einsamen tut. „Klar helfe ich den Obdachlosen, aber sie geben mir noch viel mehr zurück mit ihren happy Gesichtern“, so Starr. „Nicht selten treffe ich sie auf der Straße wieder, und sie bedanken sich herzlich bei mir.“

Wäre denn auch mal in den USA wieder mit den eigenen Kindern feiern eine Option? „Nein, in Amerika ist Weihnachten einfach viel zu kommerziell. Das hier macht mich viel glücklicher.“