Alphabetisierung: Jung hilft Alt beim Schreiben

Von Steven Micksch

Die Volkshochschule und die Uni Frankfurt kooperieren bei einem ungewöhnlichen Pilotprojekt. Die Alphabetisierung von Erwachsenen mithilfe von Studenten ist das Ziel. Am Ende haben beide Seiten etwas davon.

An vier Tischen sitzen Zweiergruppen. Es wird erzählt, auf dem Laptop getippt, häufig auch gelacht. Wer die Teams sieht, würde kaum glauben, dass eine Hälfte lernt und die andere lehrt. Und zwar bringen hier nicht die Älteren den Jüngeren etwas bei, sondern umgekehrt – es ist ein Alphabetisierungskurs der Volkshochschule (VHS).

Das Angebot „Literarisches Schreiben in der Alphabetisierung“ stellt dabei sogar eine Besonderheit dar. „Es ist ein Pilotprojekt, das wir gemeinsam mit der Goethe-Universität gestalten“, erklärt Carola Rieckmann vom Grundbildungszentrum der VHS. Lehramtsstudenten im Bereich Deutsch kommen einmal wöchentlich in die VHS und betreuen jeweils einen der Teilnehmer. „Lesepaten in der Schule sind etabliert, aber in der Erwachsenenbildung gibt es so etwas noch nicht“, sagt Rieckmann.

Der Versuch scheint zu klappen. „Ich wollte endlich selber schreiben können“, sagt Halima. Die 56-Jährige stammt aus Marokko und lebt bereits seit 34 Jahren in Deutschland. Mit dem Sprechen hat sie keine Probleme, nur Deutsch lesen und schreiben hat sie nie gelernt. Immer mussten ihr andere helfen, wenn sie etwas ausfüllen musste. „Jetzt will ich es selber meistern.“

Unterstützung erhält sie von ihrer Patin Sümeyra Gelir. Die 22-Jährige war anfangs skeptisch. „Doch wir lernen auch voneinander, und man merkt den Lernerfolg.“ So wie beim Wort Qualle. Vor einigen Wochen hatte Halima es gelernt. Als das Tier diesmal wieder als Symbol auf einer Lernkarte auftaucht, habe die 56-Jährige sofort gewusst, wie es geschrieben wird.

„Wir sind ein gutes Team“

Claudia Siegl und Udo Schmitt bilden ebenfalls ein Tandem. Der 44-Jährige hat einen Tagesablaufplan geschrieben. „Wir sind ein gutes Team“, sagt er. Seit 2011 lernt Schmitt bei der VHS lesen und schreiben. „Es gab familiäre Probleme, und ich habe oft die Schule geschwänzt“, erklärt er mit Blick auf seine Kindheit. Einen Schulabschluss hat er nicht; heute ist der 44-Jährige motivierter: „Ich mache das für mich, ich habe etwas davon. Das sage ich mir immer wieder, wenn ich mal einen Tiefpunkt habe.“ Studentin Claudia Siegl nimmt ebenfalls wichtige Erkenntnisse mit. „Ich lerne, wie ich jemandem das Lesen und Schreiben vermitteln kann. Wenn etwas nicht klappen will, überlegen wir, woran es liegt und wie wir es verbessern können“, so die 20-Jährige.

Genau das sieht auch Rieckmann als großen Vorteil für die Studenten. „Lehrer sehen den Lernprozess oft nicht mehr aus der Perspektive des Schülers. Hier erleben die Studenten, wie es ist, wenn es einem nicht leichtfällt, Lesen zu lernen.“ Noch bis Anfang Februar läuft das Pilotprojekt. Dann schauen beide Seiten, ob das Projekt fortgesetzt werden kann.