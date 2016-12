Alte Batschkapp Frankfurt: An Heiligabend Schulfreunde treffen

Nach der Bescherung geht es für viele an die alte Batschkapp in Frankfurt. (Symbolfoto) Foto: dpa

Nach der Bescherung geht es an die alte Batschkapp in Frankfurt, um dort Schulfreunde zu treffen. Im vorigen Jahr kamen knapp 100 Leute.

Leo Rauschenberger hat schon seit Jahren dieses festes Date nach dem Familienfestessen und der Bescherung an Heiligabend. Und zwar dort, wo früher mal die alte Batschkapp in Eschersheim stand. Der 29-Jährige ist in Eschersheim aufgewachsen. „Zur Party drinnen im Gebäude bin ich auch, als die Batschkapp dort noch stand, nie gegangen, sondern ich stand eigentlich immer schon davor“, erzählt er. „Als sie irgendwann abgerissen wurde, sind wir trotzdem weiter wacker jedes Jahr hingegangen.“

Denn es handelt sich um eine Art Klassentreffen von Ehemaligen der Ziehen- und Wöhlerschule. „Meine alten Schulfreunde, die man sonst nicht mehr so sieht, weil sie beispielsweise zum Studieren oder Arbeiten weggezogen sind und dann aber Weihnachten zu Hause in Frankfurt sind, um die Eltern zu besuchen, treffe ich da einmal im Jahr wieder.“ Im vorigen Jahr kamen knapp 100 Leute, überwiegend ab 22 Uhr. Die meisten sind zwischen 20 und 35 und „sind aus dem Dunstkreis Eschersheim, Dornbusch, Ginnheim, die Nord-Frankfurter“. Auch Rauschenbergers zwei Jahre jüngere Schwester, die auf der Wöhlerschule ihr Abi machte, ist immer dabei.

Mülltonnen zünden sie zum Aufwärmen nicht an. „Man muss sich aber auf jeden Fall dick anziehen. Ich mache mir daheim noch gemütlich ein Käffchen und gehe dann eben nochmal raus ins Kalte und bringe mir meistens in der Thermoskanne meinen eigenen Glühwein mit. Vor zwei Jahren hat sich sogar ein cleverer Verkäufer mit offenem Kofferraum hingestellt und Glühwein verkauft.“

Manchmal gibt es auch Musik aus dem Auto. „Aber meistens stehen wir einfach nur zusammen und reden über alte Zeiten und was es Neues gibt, und nach zwei Stunden gehen dann alle wieder heim.“