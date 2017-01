Alte Oper Frankfurt: Von Walzerkönigen und Hupfdohlen

Von Wolfgang Heininger

Die Wiener Komponistenfamilie Strauß von einer weniger bekannten Seite stellt der österreichische Orchesterleiter Matthias Kendlinger derzeit seinen Zuhörern auf seiner Europa-Tournee vor. Mit seinen Philharmonikern macht er auch in der Alten Oper Frankfurt Station.

Mit seiner Hommage an die Walzer-Dynastie ging der gefragte Dirigent, Komponist und Autodidakt Kendlinger chronologisch vor. Sein Ensemble, das aus bis zu 70 fest engagierten Musikern besteht, widmete sich zunächst dem Begründer des ersten Tourneeorchesters, Johann Baptist Strauß Vater (1804 bis '49).

Der war über die Gastwirtschaft seines Vaters zur Musik gekommen und wirkte zunächst im dortigen Schankterzett mit. Eigentlich hätte er Beamter werden sollen, lernte aber Buchbinder und spielte schließlich im Infanterieregiment der Hoch- und Deutschmeister mit, ehe er eine eigene Kapelle auf die Beine stellte.

Von den rund 200 Kompositionen, zumeist Walzer, wurde der Radetzky-Marsch am bekanntesten. Es gibt so gut wie kein Neujahrskonzert, bei dem dieses mittlerweile doch sehr abgedroschene Stück nicht intoniert würde – so auch bei der Zugabe am Samstag. Noch erfolgreicher als seine Werke war allerdings die Geschäftsidee für ein Tournee-Ensemble. Sein begehrtes Reiseorchester konnte für seine Auftritte höchste Gagen verlangen.

Strauß Vater starb übrigens als Deutscher. Er hatte die Staatsbürgerschaft angenommen, um seine dritte Ehefrau heiraten zu dürfen.

Anleihen bei der Konkurrenz

Der gleichnamige Sohn (1825 bis '99) übernahm das väterliche Orchester und unternahm damit ausgedehnte Tourneen. Seinen größten Erfolg feierte er in den USA, wo er in einem Bostoner Festzelt mit rund 800 vor angeblich 100000 Zuhörern die „Schöne blaue Donau“ aufführte.

Mehr als 500 Werke begründeten seinen Titel als „Walzerkönig“, darunter so bekannte Ohrwürmer wie der Kaiserwalzer, „Wiener Blut“ und „Geschichten aus dem Wiener Wald“. Neben den „Hochwohlgeborenen“ widmete er so manches Stück auch Bürgerlichen, Arbeitern oder Studenten. Selbst für die Presse fiel ein Walzer namens „Leitartikel“ ab. Sein Zeitgenosse Johannes Brahms meinte denn auch: „Er trieft von Musik. Ihm fällt immer etwas ein.“

Von Straußens Opern und Operettenkompositionen konnten sich dagegen nur wenige einen bleibenden Platz in der Musikgeschichte erobern, allen voran die „Fledermaus“ und der „Zigeunerbaron“. Gerne machten die Sträusse zuweilen Anleihen bei anderen Komponisten, was aber zu jener Zeit auch bei der Konkurrenz üblich war.

Vom Repertoir, das sich Matthias Kendlinger für seine Philharmoniker ausgesucht hatte, ragten die „Loreley-Rhein-Klänge“, die volkstümliche und äußerst melodische Fantasie „Im russischen Dorfe“, ferner die Ouvertüren der Operetten „Das Spitzentuch der Königin“ und „Cagliostro in Wien“ heraus. Routiniert und klangsicher, manchmal mit einigen wohltuend überraschenden Akzenten führte er den Klangkörper mit vier Schlagzeugern durch den Abend.

Ärgerlich allerdings, was da als begleitendes Ballett angekündigt worden war. Gerade mal drei Pärchen bewegten sich da zu vier Gelegenheiten leidenschaftslos über das großflächige Parkett. Die abschließende Orpheus-Quadrille, nach jenem berühmten Cancan von Jacques Offenbach, absolvierten die Ballerinen – in diesem Falle eher Hupfdohlen – so lahm, dass ihnen jede Mädchentanzgruppe der örtlichen Karnevalsvereine die Schau gestohlen hätte.

Die K&K Philharmoniker sind unter anderem am 24. Januar in der Laeiszhalle in Hamburg sowie am 29. Januar im Leipziger Gewandhaus zu Gast, ehe sie ihre Tournee in anderen europäische Staaten fortsetzen. In der Alten Oper sind sie wieder am 21. Januar und 18. April zu hören. Weitere Infos unter www.dacapo.at.