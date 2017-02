Anti-Terror-Razzia in Hessen: Verdächtiger angeblich an Anschlägen beteiligt

Razzien in Hessen: Polizisten stehen vor dem Gelände der Bilal Moschee in Frankfurt im Stadtteil Griesheim auf der Straße. Foto: dpa

Der in Frankfurt festgenommene Terrorverdächtige soll an Anschlägen in Tunesien beteiligt gewesen sein. Er war in Hessen in Abschiebehaft, musste aber freigelassen werden. Danach wurde er rund um die Uhr observiert.

Der 36 Jahre alte Tunesier, der in Frankfurt im Zuge mehrerer Razzien in Hessen gegen die islamistische Szene am frühen Mittwochmorgen festgenommen worden ist, soll bereits an terroristischen Anschlägen in Tunesien beteiligt gewesen sein, teilt die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch mit. Der Tunesier sei dennoch nicht als sogenannter Gefährder eingestuft worden, sagte der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) bei einer Pressekonferenz.

Der 36-Jährige sei in Deutschland als „Anwerber und Schleuser“ für die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) tätig gewesen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Er habe ein „Netzwerk an Unterstützern“ in Deutschland aufgebaut, um einen Anschlag zu begehen. Bei den Vorbereitungen sei er aber noch nicht weit gekommen. „Insbesondere stand noch kein konkretes Anschlagsziel fest“, sagte Oberstaatsanwalt Alexander Badle am Mittwoch.

Der Mann soll in Tunesien an der Planung und Umsetzung eines Anschlags auf das Bardo-Museum in Tunis im März 2015 und auf einen Angriff auf die tunesische Grenzstadt Ben Guerdane im März 2016 beteiligt gewesen sein. Bei dem Anschlag in Tunis sollen mehr als 20 Menschen getötet worden sein. Wegen der Taten hatte ein Ermittlungsrichter in Tunis im Juni vergangenen Jahres Haftbefehl gegen den 36-Jährigen erlassen. Im August ordnete das Oberlandesgericht Frankfurt seine vorläufige Auslieferungshaft an. Da die tunesischen Behörden die vollständigen Auslieferungsunterlagen nicht innerhalb der 40-Tagesfrist vorgelegten, musste der Terrorverdächtige im November aus der Haft entlassen werden. Innenminister Beuth beschuldigte die tunesischen Behörden hinsichtlich der Abschiebung der mangelnden Kooperation, obwohl diese völkerrechtlich zur Zusammenarbeit verpflichtet seien.

Der 36 Jahre alte Tunesier hielt sich wiederholt in Deutschland auf. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann bereits von 2003 bis April 2013 in Deutschland. Er reiste dann im August 2015 als Asylersuchender erneut ins Land ein. Im August vergangenen Jahres wurde er festgenommen. Anlass war eine Ersatzfreiheitsstrafe von 43 Tagen, die er nach einer Verurteilung im Jahr 2008 durch das Amtsgericht Frankfurt wegen Körperverletzung noch zu verbüßen hatte. Außerdem lag den Ermittlern ein Festnahmeersuchen der tunesischen Behörden wegen der Beteiligung an den Anschlägen in Tunesien vor. Der 36-Jährige verbüßte nach seiner Festnahme zunächst seine Reststrafe wegen der Körperverletzung, danach schloss sich die Auslieferungshaft an. Aus ihr musste der Mann nach Ablauf einer 40-Tage-Frist entlassen werden, weil aus Tunesien nicht die für seine Auslieferung notwendigen Papiere kamen.

Nach seiner Entlassung aus der Abschiebehaft im November wurde der 36-Jährige nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft von Einsatzkräften des Hessischen Landeskriminalamtes rund um die Uhr observiert. Der 36-Jährige ließ sich am Mittwochmorgen ohne Widerstand von der Polizei festnehmen.

Bei der Razzia durchsuchten die Polizisten in Hessen 54 Objekte, unter anderem in Frankfurt, Offenbach, Darmstadt, Limburg und Wiesbaden. Was bei den Durchsuchungen sichergestellt wurde, wollte Innenminister Beuth am Mittwoch nicht sagen. Insbesondere die Frage, ob Sprengstoff oder Waffen gefunden wurden blieb offen. Fest steht, dass die Staatsanwaltschaft gegen 16 Beschuldigte ermittelt. In 13 Verfahren geht es um den Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, worunter Terroranschläge fallen.

Ein Schwerpunkt der Razzia war die Bilal-Moschee im Frankfurter Stadtteil Griesheim. Dort machten Gemeindemitglieder der Polizei am Mittwoch schwere Vorwürfe. Die Beamten hätten zahlreiche Türen eingetreten – teilweise, obwohl der Imam mit einem Schlüssel bereitgestanden hätte. Den ganzen Einsatz könne man sich nicht erklären, es gebe keine Verbindung zum Islamismus, hieß es.

Die Ermittlungen richten sich gegen insgesamt 16 Beschuldigte im Alter zwischen 16 und 46 Jahren. Ob unter den Beschuldigten Flüchtlinge sind, ließ Minister Beuth bei einer Pressekonferenz offen. Er machte auch keine Angaben dazu, ob bei den Razzien in Hessen Waffen und Sprengstoff gefunden wurden. Er kündigte an, dass man bei den Beschuldigten prüfen werde, ob sie aus Deutschland abgeschoben werden können.

Konkret ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen 16 Jahre alten Deutsch-Afghanen. Er soll im September 2016 von Frankfurt aus über Dubai nach Afghanistan ausgereist sein. Von dort wollte er weiter nach Syrien fliegen, um sich von islamistischen Terrorgruppen im Umgang mit Schusswaffen und Sprengstoff unterrichten zu lassen. Gleiches hatte offenbar im Juli vorigen Jahres ein 17 Jahre alter Deutsch-Iraker vor, gegen den die Staatsanwaltschaft ebenfalls ermittelt. Er wurde allerdings am Frankfurter Flughafen gestoppt.