Autofahrer in Frankfurt: Fahrtüchtigkeit auf dem Prüfstand

Etwa 180 betagte Frankfurter ließen sich 2016 freiwillig auf ihre Fahrtüchtigkeit testen. Weil sich in Familien bei dem Thema die Fronten schnell verhärten, ist externer Rat besser. Den gibt es beispielsweise beim Fahr-Fitness-Check des ADAC.

Niemand gibt gerne aus Altersgründen sein Auto ab. Damit verbunden ist nicht nur das Eingeständnis, etwas nicht mehr richtig zu können, sondern auch der Verlust des bequemsten Transportmittels. Angelika Kauf, Seniorenhelferin in Frankfurt-Bornheim, hat in ihrer Gruppe eine betagte Seniorin, die noch mit 92 Auto fahren wollte, es aber eigentlich nicht mehr konnte. Der Arzt hatte ihr geraten, das Auto nicht mehr zu benutzen. „Wegen ihrer Kniebeschwerden meinte sie, sie könne besser Auto fahren als laufen“, sagt Kauf. Letztlich hat sich die 92-Jährige mit dem Gedanken getröstet, ihrem Enkel mit dem Auto eine Freude zu machen. „Sie fährt jetzt immer mit dem Taxi“, so Kauf.

Wolfgang Herda kennt das angesprochene Problem. Der Verkehrsexperte der ADAC bekommt solche Vorgänge immer wieder mit. Schwierig wird es vor allem, wenn Angehörige die Empfehlung aussprechen, nicht mehr zu fahren. „Im Familienkreis verhärten sich immer sofort die Fronten, es ist besser Externe machen das“, rät Herda. Der ADAC bietet einen Fahr-Fitness-Check (FFC) für Senioren an. Etwa 180 betagte Autofahrer haben dieses Jahr in Frankfurt an der Überprüfung teilgenommen. „Häufig versuchen Töchter oder Söhne das für ihre Eltern anzuleiern“, so Herda. Der FFC beinhaltet zunächst ein Vorgespräch bei dem Teilnehmer zu Hause. Dabei werden die Fahrgewohnheiten abgefragt, wird ausgelotet, wie häufig das Auto genutzt wird. Danach folgt eine etwa 45-minütige Autofahrt. Zunächst werden die gewohnten Strecken abgefahren.

Der Fahrlehrer lotst die Teilnehmer aber auch an komplexe Kreuzungen. „Das zeigt, ob der Teilnehmer schwierige Verkehrssituationen noch erfassen und bewältigen kann“, erläutert Herda. Oder der Fahrlehrer fragt mal nebenbei, was auf einem etwas weiter entfernten Schild steht, um die Sehleistung des Fahrers zu prüfen und hat auch ein Augenmerk darauf, ob ein Schulterblick überhaupt noch funktioniert.

Besser nicht mehr selbst fahren

Am Ende des Checks steht immer eine Empfehlung. Manchmal endet der Check auch einfach früher. Herda zufolge gibt es Fälle, in denen der Fahrlehrer sagt, „bitte anhalten, es geht nicht mehr“. In anderen Fällen spricht der Fahrlehrer auch nach der Probefahrt die unpopuläre Empfehlung aus, das Fahrzeug besser nicht mehr selbst zu fahren. In weniger drastischen Fällen kann der Rat des Experten auch lauten, sich größere Spiegel zu besorgen, auf einen Automatikwagen umzusteigen oder nur noch bei Tag zu fahren.

Das Durchschnittsalter der Frankfurter FFC-Teilnehmer lag in diesem Jahr bei 77 Jahren. „Ein bedeutender Teil der Senioren war aber älter als 80 Jahre und in einigen Fällen sogar über 90“, verrät Herda. Die Fahrfitness ist übrigens nicht nur eine Sache des Alters, wie Oberkommissar Marcel Müller vom Polizeipräsidium Frankfurt weiß: „Wir hatten auch schon 95-Jährige, die noch fit waren.“ Müller rät in jedem Fall, mal beim Optiker die Sehleistung überprüfen zu lassen. „Das kostet nichts.“

Wer Unfälle baut, die nahe legen, dass die Ursache altersbedingt ist, muss im Übrigen damit rechnen, von der Polizei an die Führerscheinstelle gemeldet zu werden. Die Fahrerlaubnisbehörde darf die Fahreignung dann überprüfen. „Solche Anordnungen gibt es täglich“, verrät ein Sprecher des übergeordneten Ordnungsamts. Etwa 10 bis 15 Mal im Jahr geben ältere Autofahrer ihren „Lappen“ aber auch freiwillig ab, auch wenn es schwerfällt, auf das geliebte Auto zu verzichten.